Enhetschef Stöd till familj
Södertälje kommun / Sjukvårdschefsjobb / Södertälje Visa alla sjukvårdschefsjobb i Södertälje
2026-01-14
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertälje kommun i Södertälje
, Botkyrka
, Sundbyberg
, Stockholm
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Välkommen att söka en spännande och utvecklande tjänst som enhetschef inom området Första Linjens Stöd i Södertäje!
Enheten Stöd till familj ansvarar för det tidigaste förebyggande stödet på kommunens familjecentraler och genom stöd till familjer utan behovsbedömning, både enskilt och i grupp. Stort fokus ligger på samverkan med andra aktörer såsom barnmorskemottagningar, barnavårdscentraler, förskola, skola och civilsamhälle. Samverkan sker även med kollegor inom socialtjänstens olika områden. Enhetschefen har också i uppdrag att bidra med att utveckla området i linje med socialtjänstlagens intention om tidigt, förebyggande stöd och behandling och att identifiera nya arbetssätt för att bättre och mer effektivt möta medborgarnas behov.
Enheten innefattar två familjecentraler där enhetschefen ansvarar för öppna förskolor samt familjestödjare i samverkan med barnmorskemottagningar och barnavårdscentraler. En tredje familjecentral ska öppna den 1 september 2026. Där utöver ingår även tolv familjebehandlare samt tre gruppledare på enheten, familjebehandlarna håller bland annat i KOMET, ABC och CCP samt erbjuder individuellt stöd till familjer. Skolsamverkan är en viktig del av familjebehandlarnas arbete.
Ledarskap i Södertälje kommun
Som chef i Södertälje kommun skapar du motivation och engagemang för uppdraget hos dina medarbetare. I ditt ledarskap har du förmågan att omsätta den politiska inriktningen till bra verksamhet med fokus på Södertäljeborna. Du kommunicerar mål och skapar delaktighet i arbetet genom att uppmuntra och tillvarata goda idéer. I ditt ledarskap ger du dina medarbetare ett professionellt stöd och möjligheter till utveckling. Du är en självklar förebild och en god ambassadör för kommunen. Ditt ledarskap utgår från vår värdegrund samt de krav och förväntningar vi ställer på dig som chef och ledare i Södertälje kommun.
Vem är du?
Vi söker dig som är en visonär och tydlig ledare med god struktur. Du förstår vikten av att vara lyhörd och rak i kommunikation med andra och behärskar förmågan att anpassa kommunikationen till olika mottagare. Du är en närvarande chef/ledare som tar ansvar för att utveckla och leda enheten. Då arbetet utgår från medborgarnas behov är flexibilitet och lösningsorienterat arbetssätt något som kommer lätt för dig. Vidare är intresset att hålla sig uppdaterad inom flera områden som rör familjer viktigt. Du verkar för att tillsammans med dina kollegor i ledningsgruppen skapa en lättillgänglig och kunskapsbaserad verksamhet. God organisationsförmåga är ett krav då du förväntas kunna hantera olika typer av administrativa stödsystem i din roll.Publiceringsdatum2026-01-14Kvalifikationer
• Socionomexamen eller annan högskoleexamen som bedöms som likvärdig
• Erfarenhet av en arbetsledande roll med daglig arbetsledning
• Erfarenhet av socialt arbete riktat mot barn och ungdomar
• Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd verksamhet
• Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av chefsrollen ur ett arbetsgivar- och ledarperspektiv inklusive ekonomi- och budgetansvar
• Erfarenhet av att ha lett tvärprofessionella grupper, gärna i verksamheter med delat huvudmannaskap
• Erfarenhet från flera verksamhetsområden inom socialtjänsten och/eller socialt förebyggande arbete
• Utbildning inom ledarskap och/eller arbetsmiljö
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Anställningen är en tills vidareanställning och från och med juni 2026 kommer din huvudarbetsplats vara på Turingegatan 24 tillsammans med merparten av dina medarbetare men några av dina medarbetare är lokaliserade på andra ställen.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Kontakt
Resultatområdeschef
Sofia Tejler sofia.tejler@sodertalje.se 08-523 039 83 Jobbnummer
9683027