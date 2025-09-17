Enhetschef stöd och service Sektor lärande
Orust - den gröna och trygga ön där tanken är fri och drömmar får liv.
Vi satsar på utveckling och investerar i både välfärd och våra medarbetare.
Vi är stolta över att vår senaste medarbetarenkät visade att närmare 90% av våra medarbetare är stolta över att arbeta i Orust kommun.
Välkommen till oss! Om arbetsplatsen
Orust är västkustens största ö belägen cirka 6 mil norr om Göteborg. Kommunen har drygt 15 000 invånare men på sommaren mångdubblas antalet. Kommunen består av en förvaltning med fyra sektorer som led av en kommunledningsgrupp. Sektor lärande ansvarar för all skolverksamhet inom Orust kommun och består av cirka 400 personal med gemensamt fokus att alla barn och elever ska lyckas i vårt skolsystem. Våra stödfunktioner såsom IT, HR och fastighet är kommungemensamt organiserade och nog så viktiga för att arbetet ska fungera väl på våra förskole och skolenheter.
Dina arbetsuppgifter
Sektor lärande söker nu en enhetschef stöd och service med huvudsakliga uppdrag att säkerställa att stöd- och servicefunktioner fungerar effektivt gentemot våra verksamheter samt att de utvecklas och hänger ihop med det kommungemensamma arbetet. Det är ett brett och viktigt uppdrag med huvudansvar för sektor lärandes del inom IT, administration, fastighetsfrågor samt beredskaps- och säkerhetsfrågor. Uppdraget innefattar chefskap och direkt arbetsledning för viss personal men också nätverkande av yrkesgrupper inom sektorn och samarbete med de kommungemensamma funktionerna inom ansvarsområdena. I uppdraget ingår deltagande i sektor lärandes ledningsgrupp samt kommunövergripande grupper såsom hållbar utveckling och beredskap.
Om dig
Vi söker dig som har relevant utbildning högskola eller yrkeshögskola med inriktning mot IT, fastighet, administration, service eller offentlig sektor. Du har ledar- eller chefserfarenhet inom verksamhetsstödjande funktioner. Goda kunskaper inom IT-området är särskilt meriterande. Du behöver vara intresserad av att arbeta både på kommunövergripande strategisk nivå och mer verksamhetsnära ledning. Du behöver ha god helhetssyn, ha intresse av att arbeta inom flera olika områden samt att utveckla processer och arbetsformer. Erfarenhet av arbete inom en politiskt styrd organisation är meriterande liksom erfarenhet från utbildningssektorn. Du är analytisk, kan driva processer framåt är en god organisatör. Som person tror vi att du är positiv och engagerad med intresse för service och människor.
Övriga upplysningar:
Arbetstid/varaktighet: Heltid, tillsvidare
Lön: Individuell lönesättning
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Körkort: B
För Orust kommun är det en självklarhet att mångfald och jämställdhet gynnar arbetsgruppen, arbetsplatsen och arbetsgivaren.
Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Inom vissa yrken i Orust kommun krävs utdrag ur belastningsregistret eller säkerhetsprövning. Det gäller alla som ska arbeta inom skolan, HR-, Ekonomienheten samt med direkt stöd till brukare inom sektor omsorg.
Vill du veta mer om Orust kommun som arbetsgivare och de förmåner vi erbjuder kan du läsa mer på vår webb:
Orust.se
