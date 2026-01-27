Enhetschef stöd och service (LSS gruppbostäder)
Luleå kommun, Socialförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Luleå Visa alla sjukvårdschefsjobb i Luleå
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Om arbetsplatsen
Vill du ha ett chefsuppdrag där du varje dag gör verklig skillnad - för människor, medarbetare och samhälle?Inom socialförvaltningens verksamhetsområde stöd och service arbetar vi för att barn och vuxna med funktionsnedsättning ska få en trygg, meningsfull livskvalitet i vardagen. Vår verksamhet omfattar bland annat gruppbostäder, korttidsboende och daglig verksamhet enligt LSS.
Hos oss möter du engagerade medarbetare, ett starkt brukar- och anhörigfokus och en verksamhet som ständigt utvecklas. Som enhetschef blir du en viktig del i att skapa kvalitet, stabilitet och framtidstro - både i det dagliga arbetet och i det långsiktiga utvecklingsarbetet.
Du ingår i ett sammanhang där du har andra chefskollegor nära, samt tillgång till ett väl uppbyggt stöd inom HR, ekonomi och verksamhetsutveckling. Vi erbjuder flexibla arbetstider, moderna arbetssätt och goda möjligheter till kompetensutveckling.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för ett mindre antal gruppbostäder inom stöd och service. Ditt uppdrag är både operativt och strategiskt, med ett tydligt fokus på närvarande ledarskap, struktur och kvalitet.
Du har helhetsansvar för verksamhet, medarbetare, ekonomi och arbetsmiljö. I rollen leder och stöttar du dina medarbetare i det dagliga arbetet, skapar tydliga ramar och bygger en kultur där engagemang, ansvar och professionalitet får ta plats.
En viktig del av uppdraget är kontakten med brukare och anhöriga. Du behöver trivas i mötet med människor, även i situationer som kan vara känslomässigt krävande, och bidra till ett bemötande som präglas av respekt, trygghet och lyhördhet.
Du arbetar målinriktat med att följa upp och utveckla verksamheten, säkerställa kvalitet i insatserna och skapa långsiktigt hållbara lösningar - alltid med brukarnas behov i centrum och med ekonomi i balans.Kvalifikationer
Vi söker dig som har för uppdraget lämplig akademisk utbildning, god digital kompetens och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. B-körkort är ett krav.
Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av arbete inom stöd och service/LSS och/eller erfarenhet av chefsuppdrag.
Vi lägger stor vikt vid personliga kompetenser. För att lyckas i rollen ser vi att du är en person som möter andra med genuin respekt, empati och lyhördhet. Du har lätt för att skapa förtroende och är trygg i mötet med brukare och anhöriga, även när samtalen är känslomässigt krävande eller innehåller kritik.
Du är strukturerad i ditt arbetssätt och trivs med att planera, prioritera och skapa ordning. Du tar ansvar för dina uppgifter, arbetar självständigt och ser till att det som påbörjas också blir slutfört.
Samtidigt är du trygg i din chefsroll och vågar ta tag i sådant som inte fungerar. Du är tydlig i dina förväntningar, kan sätta gränser när det behövs och hanterar personalrelaterade frågor på ett professionellt, respektfullt och konsekvent sätt.
Du är dessutom målinriktad och ansvarsfull i dina beslut. Du har ett långsiktigt perspektiv, väger in både kvalitet och resurser samt motiveras av att utveckla verksamheten på ett hållbart sätt.Övrig information
