Enhetschef Södertälje Vårdcentral
2026-03-02
Sök till en av Regions Stockholms härligaste arbetsplatser!
Södertälje vårdcentral är väldigt omtyckt och många söker sig till oss tack vare vårt vänliga bemötande och vår breda kompetens.
Vi är allmänläkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor i vårt arbetsteam. Våra medarbetare är vår styrka och den gemenskap som finns här sticker ut.
I vårt arbete är vi utvecklingsfokuserade, drivna och trivs bäst att arbeta genom medarbetarnas delaktighet i frågor som rör verksamhetens utformande. Här är det "laget före jaget som gäller".
Som enhetschef för hemsjukvården rapporterar du till verksamhetschef och ingår i ledningsgruppen tillsammans med de sju andra enhetscheferna. Ledningsgruppens arbete sträcker sig över Södertälje vårdcentral, Tallhöjdens vårdcentral och arbetet med God och Nära vård i hela kommunen.
I ditt ledarskap får du stöttning och vägledning av verksamhetschef och dina erfarna enhetschefskollegor. Vår ledarstil är det "utvecklande ledarskapet".
Region Stockholm har ett brett erbjudande av olika chefs och ledarutvecklingsaktiviteter anpassat för nya chefer och även chefer med lång erfarenhet.
Som enhetschef för vår hemsjukvård kommer du ha ett övergripande ansvar för verksamhetens drift, personal, ekonomi och kvalité. Du kommer att leda ett engagerat team av sjuksköterskor, undersköterskor som varje dag gör skillnad i patienternas liv. Du arbetar nära medarbetare, kollegor och olika samverkans aktörer för att skapa en säker och god vård för våra svårast sjuka patienter. Hemsjukvården utvecklas ständigt. Du är trygg i att driva förändringsarbete, förbättra arbetssätt och engagera medarbetare i utveckling. Ett exempel på utveckling är att under året som var så har hemsjukvården implementerat palliativ vård i hemmet vilket du fortsatt kommer utveckla och stötta medarbetarna i. Publiceringsdatum2026-03-02Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har förmågan att entusiasmera och engagera. Du vill framåt och tar med dig medarbetarna på resan för verksamhetens utveckling och skapar en trivsam arbetsmiljö för alla. Tydlighet är lika viktigt som ödmjukhet och lyhördhet.
Uppdrag
Enhetschefen är verksamhetens företrädare och för enheten ansvarig för arbetsuppgifter inom budget, medarbetare och verksamhetsutveckling enligt delegation.
Detta innebär att enhetschefen har:
Ansvar för att enheten bedrivs i enighet med gällande lagar och andra författningar, avtal, anvisningar, riktlinjer, policyer, andra krav och överenskommelser.
Ansvar för enhetens måluppfyllelse, resultat och utveckling inom överenskomna resursramar.
Anställningen innebär ett chefsförordnande om tre år och tillsvidareanställning i grundprofession.
Krav
Leg Sjuksköterska
Erfarenhet av chef och ledarskap
B-körkort
Meriterande
Specialistutbildning till Distriktssköterska
Erfarenhet av sjukvård i hemmet
Erfarenhet inom palliativ vård
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1381". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Södertälje vårdcentral Kontakt
Ulrika Graan, verksamhetschef 072-5567369 Jobbnummer
9771810