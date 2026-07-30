Enhetschef Särskilt boende, Strömsund
Strömsunds kommun / Sjukvårdschefsjobb / Strömsund Visa alla sjukvårdschefsjobb i Strömsund
2026-07-30
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För Strömsunds kommun är målet enkelt – alla ska trivas, ha kul på jobbet och få möjlighet att utvecklas och växa med sina arbetsuppgifter. Våra chefer har det viktiga uppdraget att se till att vi alla känner oss delaktiga, respekterade och ansvarstagande på jobbet.
Som kommun ansvarar vi bland annat för undervisning, vård och omsorg, samhällsbyggnad, arbetsmarknad, kultur och servicetjänster. Jobben vi gör får kommunen att fungera och det är betydelsefullt för invånarna – och skapar meningsfullhet i vår arbetsvardag.
Vi gör skillnad för människor dygnet runt, årets alla dagar. Vill du bli en del av vårt viktiga arbete? Välkommen med din ansökan!
Vård- och socialförvaltningen söker enhetschef till särskilda boendet Solbacken i Strömsund .
Solbacken är ett boende med 35 särskilda boendeplatser fördelat på tre avdelningar. Boendet har även en avdelning med fem korttidsplatser/anhörigavlastning.
Chefen ansvarar för omvårdnadspersonal med ca 40-50 medarbetare fördelat på dag och nattpersonal.
Kommunen ansvarar för äldreomsorg i form av hemtjänst och särskilt boende i hela kommunen och är uppdelad i fyra områden.Dessa är Strömsunds tätort, Hammerdal, Frostviken samt området som sträcker sig från Tåsjödalen till Backe/Rossön.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-30Arbetsuppgifter
Vi erbjuder en meningsfull chefsroll där du får vara med och påverka framtidens äldreomsorg. Ett nära samarbete med områdets administrativa stöd samt verksamhetens arbetsplatssamordnare men även med andra enhetschefer, aktörer och verksamhetsledning. Det är ett självständigt och utvecklande arbete i en organisation som präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens.
Vård- och socialförvaltningen befinner sig i en omställning där digitalisering är ett viktigt verktyg för att utveckla verksamheterna. Vi använder digitala lösningar för att skapa nya arbetssätt som främjar delaktighet och självständighet hos våra invånare.
Uppdraget som enhetschef kräver förmåga att göra flera saker samtidigt eftersom rollen innefattar många olika ansvarsområden.
Du ansvarar för:
• Insatser enligt socialtjänstlagen utifrån biståndsbeslut och kvalitetskrav
• Kvalitets- och utvecklingsarbete på organisations-, grupp- och individnivå
• Ekonomiskt ansvar
• Till viss del för fastighetsfrågor och närmiljö där verksamheten bedrivs
• Personal och bemanning
• Leda och stödja medarbetare i det dagliga arbetet
• ArbetsmiljöKvalifikationer
Du har lämplig högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget, likvärdig utbildning eller motsvarande förvärvad kunskap inom området. Meriterande är tidigare arbete som chef samt arbete inom politiskt styrd organisation.
Vi söker dig som:
• Har tidigare dokumenterad erfarenhet av arbete som chef
• Är trygg och tydlig i din roll och verkar för ett respektfullt arbetsklimat
• Har god samarbetsförmåga med andra
• Tar eget ansvar
• Kan leda och motiverar andra
• Kan anpassa dig lätt till ändrade omständigheter
• Är metodiskt och strukturerad i ditt arbetssätt
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329131". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömsunds Kommun
(org.nr 212000-2486), https://www.stromsund.se/2288.html
Box 500 (visa karta
)
833 24 STRÖMSUND Arbetsplats
Strömsunds kommun Kontakt
Verksamhetschef äldreomsorg
Matilda Nilsson matilda.nilsson@stromsund.se +46624512017 Jobbnummer
10016354