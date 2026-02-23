Enhetschef Planering och Verksamhetsstöd Vikariat
2026-02-23
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
Staffanstorps kommun
Staffanstorp är en ung och expansiv kommun med drygt 27 000 invånare, ett av Sveriges bästa näringslivsklimat, attraktiva boendemiljöer och skolor i den absoluta rikstoppen. Våra cirka 1200 medarbetare arbetar för att skapa en högkvalitativ service, trygghet och livskvalitet för våra invånare. Oavsett om du lär barn att läsa och räkna, erbjuder kultur och musik, ger trygghet och vård eller utvecklar kommunens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för dem som lever och verkar i Staffanstorp.
Som medarbetare i kommunen är du del av en organisation med hög delaktighet och snabba beslutsvägar. Du kommer ha ett stort kollegialt stöd där vi tillsammans arbetar för att förverkliga idéer och tankar. Våra verksamheter präglas av tillit till varandra och ett närvarande ledarskap. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!
ENHETSCHEF FÖR PLANERING OCH VERKSAMHETSSTÖD
Vill du bidra till en trygg och välfungerande omsorgsverksamhet? Vi söker en enhetschef som under ett föräldravikariat vill ansvara för den dagliga ledningen och samordningen av enheten för planering och verksamhetsstöd inom omsorgsförvaltningen.
Enheten har en viktig roll i att stödja förvaltningens verksamheter inom områden som planering, kvalitet, systemstöd, administration, uppföljning och avtalshantering. Enheten arbetar med att ta fram, förvalta och följa upp avtal med externa utförare inom vård och omsorg, samt att ge stöd till förvaltningens interna verksamheter i frågor som rör styrning, kvalitet och uppföljning. Arbetet sker i nära samverkan med förvaltningens ledning och verksamheter.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Som enhetschef är du ansvarig chef för samtliga medarbetare i enheten.
Du ansvarar du för att leda och fördela det dagliga arbetet, säkerställa att uppdrag genomförs enligt gällande riktlinjer och regelverk samt bidra till att förvaltningens arbetssätt är strukturerade och fungerande. Fokus ligger på stabil drift, samordning och uppföljning under ordinarie enhetschefs frånvaro. Rollen innebär ett nära och stödjande ledarskap med fokus på struktur, kontinuitet och fungerande processer.
I uppdraget ingår det:
* Att leda och samordna enhetens dagliga arbete
* Personal- och budgetansvar
* Delta i förvaltningens ledningsgrupp
* Följa upp och kvalitetssäkra arbetssätt enligt gällande regelverk, inklusive SOSFS 2011:9
* Samordna förvaltningens kvalitets- och analysgrupp (MAS, MAR och SAS)
* Samverka med interna verksamheter och externa utförareKvalifikationer
För att lyckas i denna roll ser vi att du är en trygg ledare med erfarenhet att leda och samordna löpande processer i den dagliga verksamheten. Du är en god kommunikatör som har förmåga att arbeta lösningsfokuserat och hantera flera bollar i luften samtidigt. Vi ser även att du har:
* Arbetslivserfarenhet inom omsorg eller relevant verksamhet
* Eftergymnasial utbildning relevant för tjänsten
* Erfarenhet att leda andra
Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper, kompetensområde och drivkraft.
ÖVRIGT
Observera att vi i den här rekryteringen har valt att ta bort det PERSONLIGA BREVET från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Staffanstorps kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har Staffanstorps kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
