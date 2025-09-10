Enhetschef Öppna vårdformer
2025-09-10
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.
Vill du göra verklig skillnad och leda engagerade medarbetare i en av Sveriges mest innovativa kommuner? Är du en trygg och utvecklingsinriktad ledare som brinner för att skapa en meningsfull och trygg vardag för våra äldre? Då kan du vara den chef vi söker till hemtjänsten i Linköpings kommun.
Vi söker just nu två enhetschefer, en till Tannefors hemtjänst och trygghetsboende samt en till Vretalidens hemtjänst och trygghetsboende. Tillsammans med befintliga verksamhetschefer kommer du att jobba i ett delat ledarskap på dessa enheter. Som enhetschef inom hemtjänsten har du ett helhetsansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och budget inom ditt geografiska ansvarsområde. Du leder, coachar och utvecklar dina medarbetare för att säkerställa en högkvalitativ och personcentrerad omvårdnad dygnet runt. I ditt uppdrag ingår att:
• Leda och fördela det dagliga arbetet och säkerställa att insatserna utgår från individens behov och beviljade beslut, i enlighet med vår värdegrund och värdighetsgarantier.
• Ansvara för personalen, vilket inkluderar rekrytering, kompetensutveckling, medarbetarsamtal och att främja en god och hållbar arbetsmiljö.
• Aktivt arbeta med kvalitetsutveckling och uppföljning av verksamheten, bland annat genom att implementera nya arbetssätt och välfärdsteknik.
• Verka för en budget i balans och använda resurser på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.
• Samverka med andra enheter, professioner såsom sjuksköterskor och rehabpersonal, samt externa aktörer för att skapa en sömlös och trygg vårdkedja för den enskilde. Vara en närvarande och tillgänglig ledare som inspirerar till engagemang och arbetsglädje.
Din arbetsplats
Hos oss får du ett meningsfullt och utmanande uppdrag där du har stora möjligheter att påverka och utveckla. Du blir en del av en engagerad ledningsgrupp och får tillgång till ett brett nätverk av chefskollegor. Linköpings kommun satsar på sina ledare och erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling, bland annat genom ledarskapsprogram och "Äldreomsorgslyftet" som syftar till att stärka kompetensen i hela organisationen. Vi månar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bland annat friskvårdsbidrag.
Linköpings kommun är en arbetsgivare som vågar tänka nytt och som sätter invånarnas livskvalitet i centrum. Inom äldreomsorgen arbetar vi aktivt med att utveckla framtidens vård och omsorg. Med utgångspunkt i våra kärnvärden - modiga, mänskliga och mångfasetterade - strävar vi efter att varje möte ska präglas av respekt, delaktighet och professionalism.
Just nu gör vi en stor satsning på "Nära vård", där hemtjänsten spelar en nyckelroll i att skapa trygghet och kontinuitet för individen i det egna hemmet. Inom Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med visionen om att vara en Vårdsmart Omsorg för Framtiden, VOF. Att vara vårdsmart handlar om att i vardagen utmana etablerade rutiner, forma nya arbetssätt och tänka nytt kring våra riktlinjer. Att ställa sig frågan "agerar vi vårdsmart nu?" Men det handlar också om vara proaktiv i att använda smarta och effektiva lösningar, särskilt när det gäller användningen av teknologi och innovation.
Du som söker
Vi söker dig som är en trygg, stabil och modig ledare med en stark inre kompass. Du har förmågan att se både helheten och individen och kan omsätta strategiska mål till operativ handling.
Du har:
• Relevant högskoleutbildning, exempelvis socionom, social omsorg, sjuksköterska eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Dokumenterad erfarenhet av chefskap med personal-, budget- och verksamhetsansvar, gärna inom äldreomsorg, hemtjänst eller annan vård- och omsorgsverksamhet.
• Goda kunskaper om lagstiftning och riktlinjer som styr verksamheten (SoL, HSL).
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
• Goda datorkunskaper och ett intresse för digitala verktyg som stöd i verksamheten.
• B-körkort är önskvärt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete samt kunskap om konceptet "Nära vård". Du är en kommunikativ och relationsskapande person som motiveras av att se dina medarbetare och din verksamhet växa. I denna rekrytering använder vi oss av tester som en del i bedömningen, om du går vidare i processen. Urval påbörjas direkt efter sista ansökningsdag den 9/0.
Är du redo att ta nästa steg och tillsammans med oss forma framtidens hemtjänst i Linköping? Välkommen med din ansökan!
