Enhetschef öppenvården
2025-11-07
Vår kommun präglas av den välkända Gnosjöandan. Här finns entreprenörskap, hjälpsamhet och klurighet, som visar på att allt är möjligt. Familjeföretagandet finns i vårt DNA och barnen får testa att driva eget redan i skolan.
På vår arbetsplats är kontaktvägarna korta, det finns en närhet som bara den lilla kommunen kan erbjuda. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete på en spännande plats. Här finns möjlighet till utveckling och nya modiga idéer.
Öppenvården, är en enhet inom socialförvaltningen. Öppenvården bildar myndighet och socialvälfärd, tillsammans med funktionsstöd och övrig individ- och familjeomsorg.
Öppenvården består av ett stödteam där fältsekreterare, behandlare, boendestödjare, personligt ombud och kuratorerna på familjecentralen och ungdomsmottagningen ingår.
Öppenvården arbetar både med förebyggande åtgärder och biståndsbedömda insatser. I dagsläget arbetar verksamheten med att utveckla hemmaplanslösningar.
Enheten består idag av ett tiotal medarbetare samt timvikarier. Enhetschef öppenvård ska i nära samarbete med enhetschef barn och unga och enhetschef vuxen arbeta med kvalitet i verksamheterna, stöd till medarbetare och nära arbetsledning. Enhetschef balanserar medarbetarens tillgängliga tid och förutsättningar och har till sin hjälp en samordnare.
Vill du göra det sociala arbetet till ett fält där människor med kompetens, ambition och hjärta kan utvecklas och utgöra en stabil grund för det sociala arbetet som ständigt är i förändring, är du rätt person för oss.
Som enhetschef har du ett samlat verksamhets-, personal- och budgetansvar för öppenvården. Du leder och utvecklar enheten med fokus på kvalitet, rättssäkerhet och individers bästa. I uppdraget ingår att:
Leda, fördela och följa upp verksamheten mot uppsatta mål * Säkerställa ett strukturerat och evidensbaserat behandlingsarbete i alla team
Bedriva systematiskt kvalitetsarbete och initiera/leda utvecklingsinsatser.
Ansvara för arbetsmiljö, information och kommunikation * Samverka tätt med övriga enhetschefer inom individ- och familjeomsorgen för goda flöden mellan utredning och utförarverksamhet.
Omvärldsbevaka gällande lagstiftning och metodutveckling samt omsätta detta i hållbara arbetssätt. Den nya socialtjänstlagen (gäller från 1 juli 2025) innebär ett tydligare fokus på tidiga och förebyggande insatser samt ett brottsförebyggande uppdrag. Du får en nyckelroll i omställningen mot mer proaktivt och kunskapsbaserat arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i dig själv och din arbetsroll, har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och tycker om att samverka och samarbeta. Humor, flexibilitet och att vara lyhörd är egenskaper vi värdesätter högt. Du behöver också vara närvarande som chef.
Vill du vara med och utveckla individ och familjeomsorgens arbete i Gnosjö samtidigt, som du får möjlighet att utveckla dig själv?
Vi ser att du har Socionomexamen eller annan likvärdig utbildning.
Självklart har du arbetat som chef inom socialförvaltningens individ- och familjeomsorg tidigare.
Som person är du prestigelös, trygg i dig själv och har ett engagemang för att utveckla både enheten och medarbetare. Du ser hellre möjligheter än svårigheter och tycker om utmaningar i att hitta konstruktiva lösningar på komplexa problem. Du är ödmjuk och lyhörd inför andras uppfattningar och erfarenheter och kan handleda både oerfarna medarbetare och dem som har hunnit arbeta längre. Du är en förebild för dina kollegor i yrket och har lätt för samverkan både internt och externt.
Uppdraget kräver gott samarbete både internt och externt.
Körkort är ett krav.
I samband med anställningen behöver du uppvisa utdrag ur belastningsregister samt handlingar som styrker arbetstillstånd.
