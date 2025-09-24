Enhetschef Operativ drift
2025-09-24
Vi söker en engagerad ledare till vår verksamhet som aldrig tar paus utan förser Göteborg med energi varje timma, varje dag.
Hos oss är du med och formar framtidens energiförsörjning - trygg, hållbar och tillgänglig.
Din uppgift
Drift är en avdelning inom affärsområde Värme och kyla. Avdelningen ansvarar för driften av Göteborg Energis anläggningar och vi säkerställer att våra kunder får rätt leverans med rätt kvalitet av de produkter som Värme och kyla producerar och distribuerar. Vårt fokus är en optimal leverans dygnet runt och året.
Avdelningen består av fyra enheter; Driftledning och tre enheter för Operativ drift där varje enhet i sin tur består av två skiftlag. Skiftlagen bemannar ledningscentralen och anläggningar dygnet runt året om med drift- och anläggningskompetens. Uppdraget för skiftlagen är att drifta nät och anläggningar optimalt och omsätta den överenskomna driftstrategin. Varje skift ska ha kompetens att hantera tillstånd för samtliga produktionsanläggningarna.
Nu söker vi dig som vill bli en av de tre cheferna inom Operativ drift. Som enhetschef rapporterar du till avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp där du blir engagerad i övergripande frågor och strategier för avdelningen. Avdelningen drift verkar genom ledningsgruppen och medarbetare till en positiv utveckling för affärsområdet och koncernen som helhet.
Ditt uppdrag blir att leda enheten och dina uppgifter blir bland annat att:
- ansvara för att enheten arbetar med kontinuerliga förbättringar
- ha personalansvar vilket bland annat omfattar lönesättning, rekrytering, kompetensutveckling och kompetensförsörjning
- coacha medarbetare och säkerställa att de har goda förutsättningar och rätt kompetens
- driva och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet inom enheten genom att riskbedöma och planera, genomföra och följa upp åtgärder
- bidra till en god säkerhetskultur genom att fokusera på det förebyggande arbetet och vara en god förebild
- upprätta verksamhetsplan med mål och aktiviteter på enhetsnivå och omsätta dem till mål i medarbetarnas individuella utvecklingsplaner
- ansvar för enhetens ekonomiska resultat, att upprätta och följa upp budget.
Du har ett tätt samarbete med skiftledarna på din enhet och de andra enhetscheferna i gemensamma frågor som kompetensförsörjning, förbättringar, arbetsmiljö, säkerhet m m.
Din arbetstid är normalt dagtid.
Ditt team
Varje enhet består av ca 20 skiftgående medarbetare; skiftledare, kontrollrumsingenjörer och drifttekniker. Driftteknikerna utför rondering, avställning och andra arbeten på anläggningarna i samarbete med anläggningsfunktionen. Kontrollrumsingenjörerna fokuserar på att optimera anläggningar och nät. Skiftledaren leder och fördelar arbetet inom skiftlaget.
Din chef blir Teodor Östling. Teodor - vad är det som gör den här tjänsten intressant?
• Som som enhetschef för Operativ drift blir du en viktig spelare i vårt komplexa energisystem. Vi strävar efter den optimala driften och lägger stort fokus på att jobba säkert och hjälpa varandra att förbättra vår arbetsmiljö. Jag ser fram emot att få jobba med min ledningsgrupp för att nå våra strategiska mål där du bidrar med dina erfarenheter.
Din kompetens
Du har en kvalificerad högskoleutbildning med relevant inriktning för enhetens uppdrag eller kompetens som bedöms lika värdefull. Vi ser gärna att du har tidigare ledarerfarenhet, som chef eller i annan roll. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med operativ drift. Eftersom våra anläggningar är geografiskt på olika platser i göteborgsområdet behöver du ha B-körkort.
Du har helhetssyn och kan sätta frågorna inom din verksamhet i relationen till avdelningens och affärsområdets gemensamma uppdrag. Du söker samarbeten och bidrar till att vi kan leverera goda resultat tillsammans. Du är mål- och resultatorienterad och är förändringsorienterad. Du har god förmåga att kommunicera och påverka andra i en positiv riktning.
Vi söker en ledare som är tydlig och modig med ett klart fokus framåt. Ditt ledarskap karaktäriseras av förtroende och du drivs av att skapa resultat tillsammans med andra. Du skapar goda förutsättningar för dina medarbetare genom att formulera mål, visa intresse och stötta längs vägen. Du är en ledare och coach som ser och värderar människorna på din enhet.
Göteborg Energi är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och många av våra tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vår arbetsplats
Göteborg Energi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för alla göteborgare och med hela staden. Förutom att leverera och utveckla nya lösningar inom energi och stadsfiber för boende, företag och transporter, jobbar vi också för ett större mål - ett hållbart Göteborg. Delar du vår vision och vill vara med oss på resan för att skapa en mer hållbar vardag för göteborgarna? Välkommen till Göteborg Energi!
Som anställd hos oss kan du räkna med en arbetsplats som är både spännande och utvecklande. Vi har förmåner som uppmuntrar till ett hållbart arbetsliv. Det ska vara tryggt att jobba med oss. Men det ska kännas roligt också. Hos oss har du goda möjligheter att växa på jobbet och utvecklas inom organisationen. Läs mer om vårt erbjudande på https://www.goteborgenergi.se/om-oss/jobba-med-oss
.
Vi tror på en arbetsplats med mångfald och jämställdhet. Medarbetare med olika erfarenheter utvecklar vår verksamhet! Styrkan i olikheter skapar framgång. Delar du våra värderingar och vill vara med och bidra till en inkluderande arbetsplats? Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
