Enhetschef myndighetsutövning barn och unga

Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang. Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Detta är ett uppdrag för dig som är en erfaren och trygg chef och som vill vara med på en utvecklingsresa. Under 2025 har ett förändringsarbete påbörjats inom enheten. Fokus ligger på att stärka arbetsmiljön och den gemensamma värdegrunden, utveckla medarbetarskapet, samt skapa tydligare struktur och arbetssätt med både strukturella och mjuka perspektiv. Du kommer att leda detta arbete tillsammans med dina medarbetare och i nära samarbete med en engagerad ledningsgrupp och förtroendevalda.
Det finns ett gott samarbetsklimat i arbetsgruppen och vi trivs och stöttar varandra. Tillsammans med socialsekreterare, förste socialsekreterare och socialadministratörer finns goda förutsättningar för ett nära chefs- och ledarskap. Barn och unga består av tre grupper, mottagningsgrupp, som tar emot alla nya anmälningar och ansökningar samt agerar i akuta situationer, utredningsgrupp, samt placeringsgrupp. Till stöd i direkt arbetsledning till de olika grupperna finns tre tjänster som förste socialsekreterare, tillsammans utgör ni enhetens ledningsgrupp. Vi strävar efter en effektiv, jämlik och rättssäker handläggning och har därför satsat på juridisk kompetensresurs i det löpande handläggningsarbetet, som också finns till hands vid rättsliga förhandlingar.
Inom Individ- och familjeomsorgen startade en ny enhet upp under våren 2025, med uppdrag förebyggande arbete i samverkan med skola och fritid. Enheten kommer att vara en stor samverkanspart till Barn och Unga utifrån icke biståndsbedömda insatser.
Du har ett samlat ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Du är en aktiv del av Individ- och familjeomsorgens ledningsgrupp som består av sex enhetschefer, verksamhetsutvecklare och funktionschef, där vi arbetar nära varandra, både i strategiska frågor och i det dagliga ledarskapet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en närvarande, modig och omtänksam chef. Du skapar trygghet genom tydlig ledning och styrning och har förmåga att bygga en hållbar arbetsmiljö.
Du har en socionomutbildning eller annan av arbetsgivaren bedömd likvärdig utbildning. För att lyckas i rollen behöver du ha chefserfarenhet och erfarenhet från socialtjänstens myndighetsutövning. Tjänsten kräver körkort.
Vi söker dig som
• är lugn, stabil och konsekvent i din kommunikation.
• fattar beslut grundade i kunskap och visar riktning för verksamhetens utveckling.
• är tydlig i mål, uppdrag och beslut.
• tar ansvar för arbetsmiljö och medarbetares välmående.
• har ett innovativt förhållningssätt och ser möjligheter med nya arbetssätt.
Du leder en medarbetargrupp med stark yrkesstolthet, utvecklingsdriv och vilja att gå från idé till verklighet tillsammans.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
