Enhetschef Myndigheten Hässleholm
Hässleholms kommun / Chefsjobb / Hässleholm Visa alla chefsjobb i Hässleholm
2026-07-06
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hässleholms kommun i Hässleholm
På Myndigheten arbetar handläggare inom SoL, LSS och socialpsykiatri samt planeringsteam som har i uppdrag att planera för hemgångar från sjukvården. Även anhörigstrateg, anhörigkonsulent, socialt ansvarig samordnare, suicid preventiv samordnare, boendesamordnare, administratör och projektledare för SoL har sin tillhörighet på Myndigheten.
Arbetet på Myndigheten innebär utredning, bedömning av behov om rätt till insatser och beslutsfattande enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även handläggning av socialtjänstlagen (SoL) förekommer. LSS-handläggarna fattar beslut på delegation av omsorgsnämnden.
Ansvarsområde
Som Enhetschef SoL förväntas du bidra till verksamhetens strategiska riktning. Du handleder medarbetare i enskilda ärenden och utvecklar Myndighetens arbete mot Nära vård. Enhetschef har även ansvar för personal, verksamhet och arbetsmiljö. För att nå uppsatta mål för verksamheten är det viktigt att både du som chef och dina medarbetare samarbetar internt samt samverkar med externa aktörer utifrån ett tydligt medborgarfokus. Tjänsten är nyinrättad och det finns möjlighet att till viss del påverka arbetets innehåll.
Det här erbjuder vi dig!
Vi värdesätter god samverkan och möjlighet till erfarenhetsutbyte. Just nu planerar vi för en utvecklingsresa. Där kommer vi att fokusera på omsorgstagarens kvalitet i mötet med Myndigheten i Omsorgsförvaltningen, tillit och hur vi positionerar Myndighetens funktion i den fortsatta utvecklingen med nya Socialtjänstlagen och inför Nära vård.
Vi erbjuder nu en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 261001 eller enligt överenskommelse. Din arbetsplats blir på Myndigheten inom Omsorgsförvaltningen, beläget på området Garnisonen, Kanslihusvägen 6 i Hässleholm.
Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. En viktig del är att erbjuda bra förmåner till våra medarbetare som till exempel friskvårdsbidrag och möjlighet till byte av semesterdagstillägg mot lediga dagar.
Vem är du?
Vi söker dig som har socionomexamen eller likvärdig högskoleutbildning samt har erfarenhet som chef från liknande verksamhet . Du har förmågan att handleda personal och erfarenhet av att driva utvecklingsarbete. Du har goda kunskaper inom aktuell lagstiftning. Som chef för utredare behöver du:
kunna skapa trygghet och engagemang hos medarbetarna
ha mod att fatta beslut
kommunicera beslut på ett tydligt sätt
ha lätt för att skapa goda relationer
ha ett nära ledarskap
motivera och inspirera dina medarbetare
B-körkort för manuellt växlad bil.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicy.Publiceringsdatum2026-07-06Övrig information
Första intervjun kommer att äga rum torsdag 6/8 via Teams.
Andra intervjun kommer att äga rum torsdag den 20/8 på eftermiddagen på plats i Hässleholm. I samband med den andra intervjun genomförs även intervjuer med fackliga representanter
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring
hur du ansöker.
Hässleholms kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande avtal.
Om oss
Inom omsorgsförvaltningen ger vi vård, stöd och omsorg till personer som är äldre, har en funktionsnedsättning eller som behöver hemsjukvård. Vi erbjuder även hälsofrämjande insatser och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående. Vårt mål är att de som behöver vård och omsorg i sin vardag ska kunna leva ett självständigt liv så långt det är möjligt.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms Kommun
(org.nr 212000-0985), https://www.hassleholm.se/
Nytorget 1 (visa karta
)
281 80 HÄSSLEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, Myndighetsenheten Kontakt
Akademikerförbundet SSR 0451-268822 Jobbnummer
9993520