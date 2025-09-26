Enhetschef måltidsservice
2025-09-26
Vill du vara med och forma framtidens offentliga måltider?
Älskar du kombinationen av mat, människor och ledarskap? Söker du ett meningsfullt arbete där du får påverka hälsa, hållbarhet och vardag för barn, unga och äldre? Då kan tjänsten som enhetschef på Måltidsservice i Piteå kommun vara rätt för dig!
Måltidsservice är motorn i den offentliga måltiden - från förskolan till äldreomsorgen. Vi skapar varje dag skillnad genom att servera näringsrik, kvalitetssäkrad och välsmakande mat. Med 4 produktionskök, 5 tillagningskök och ca 45 slutberedningskök är vi 150 engagerade medarbetare som dagligen sprider matglädje till tusentals Piteåbor och Luleåbor. Måltidsservice är en del av Fastighets- och serviceförvaltningen som även ansvarar för underhåll av kommunala byggnader samt att hålla våra lokaler rena och trevliga.
Nu söker vi en ny enhetschef som vill stärka vår ledningsorganisation och driva utvecklingen framåt. Utgångspunkten för ledarskapet i Piteå kommun är det tillitsbaserade ledarskapet. Det innebär att du som chef förväntas stimulera till samskapande, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar möta medborgarnas behov.
Din roll
Som enhetschef ansvarar du för ledning och styrning av verksamheten i ett av våra sju enheter med cirka 20 medarbetare och 10 kök inom förskolor och grundskolor. Du inspirerar och stöttar ditt team och ansvarar för personal, arbetsmiljö, ekonomi och utveckling av verksamheten. Positiva resultat nås bäst genom att arbeta tillsammans, där du genom ett inkluderande och tillitsbaserat ledarskap skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Rollen innehåller många olika kontakter varför ett professionellt förhållningssätt och strävan efter goda relationer är en förutsättning. Du blir en viktig del av vår ledningsgrupp där vi tillsammans arbetar för framtidens måltider - med fokus på kvalitet och hållbarhet. Hos oss får du stöd av dietist, administratör, menyutvecklare och chefskollegor.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant eftergymnasial utbildning gärna mot verksamhetsområdet eller utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Vi tror att du en trygg, engagerad och drivande ledare, gärna med erfarenhet från kostverksamhet eller offentliga måltider. Du har förmågan att motivera och utveckla ditt team och är nyfiken, utvecklingsinriktad och lösningsorienterad. Ditt ledarskap präglas av professionalitet, delaktighet och tydlighet. Tjänsten kräver goda digitala kunskaper, (vi arbetar med Microsoft 365) och B-körkort är en förutsättning för tjänsten.
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-19
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10.
Om arbetsplatsen
Fastighets- och serviceförvaltningen är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Läs mer:
Fastighets- och serviceförvaltningen Fastighets- och serviceförvaltningen - Våra verksamheter (pitea.se)
Måltidsservice www.pitea.se/maltider
Jobba i Piteå kommun Jobba hos oss - Arbete (pitea.se)
Piteå växer - Kommun & politik
Inflyttarservice - för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Inflyttarservice Piteå erbjuder dig stöd från start till mål.
Inflyttarservice Piteå (https://www.pitea.se/inflyttare/kontakta-inflyttarservice)
Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna dig till vårt team!
