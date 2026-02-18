Enhetschef Malmö flygplats
Vi växer så det knakar. Nu behöver vi en ledargestalt som vill bidra till positiv stämning, god struktur och självklart - ta sig an ett helhetsansvar för såväl personal som kunder. Beskriver vi dig? Tveka inte på att höra av dig, ditt nya team längtar!
Vi öppnar inom kort Way Cup på Malmö flygplats, Way Cup står för en schysst matupplevelse i en skön café- bar miljö, eller bara som grab 'n fly
Som enhetschef hos oss ansvarar du för personal, leverans, kund och ekonomi. Tillsammans med ditt team ansvarar du för den dagliga leveransen där vi ständigt siktar på att ge skyhög service till våra kunder enligt våra värderingar: sprida glädje, överraska positivt och vara tillgängliga. I jobbet ingår även att delta på olika möten med kunder.
En vanlig dag kan du exempelvis pyssla med:
Löpande coaching, utveckling och uppföljning av dina medarbetare
Säkerställa och utveckla servicekvalitet
Upprätta mål samt löpande uppföljning av dessa
Budget, prognos och bokslutsarbete
Jobba i drift
Hur är stämningen på jobbet?
"Nordrest har en affärsidé som är lika genial som enkel - att servera en schysst måltidsupplevelse. Gör man det med hjälp av våra värderingar så har du ett vinnande koncept med gäster som återkommer gång på gång, på gång på... "
"Varje år åker hela koncernen på en kick-off ihop där vi har chans att träffa medarbetare från andra delar av landet. Det brukar vara mycket skratt, mat och dans!"
Fler saker som gör livet extra trevligt på Nordrest
Kollektivavtal med tjänstepension och avtalsförsäkringar samt friskvårdsbidrag
Möjlighet att delta i motionslopp
Stor kick-off för alla varje år
Möjlighet till kompetensutveckling
Korta beslutsvägar och stora möjligheter till egna initiativ
Vem är då vårt nya stjärnskott?
Vi tror att du är en driven person med kundfokus och positiv attityd inkodat i ditt DNA. Det faller sig lika naturligt för dig att skapa starka och välmående team som att slå en hollandaise till det pocherade ägget. När du får leda dina trupper i en händelserik miljö där ni på ett strukturerat sätt betar av dagens prioriteringar mår du som bäst.
Vi vill att du har:
Utbildning inom restaurang management eller annan liknande utbildning/erfarenhet
Goda kunskaper inom ekonomi och vad som ger en lönsam verksamhet
Erfarenhet inom HACCP och utbildning inom livsmedelssäkerhet och hygien
Flytande svenska i tal och skrift samt god datorvana
Gediget intresse och gärna kunskap och erfarenhet av hållbarhetsarbete, då restaurangen är/kommer att miljö- och kvalitetscertifieras enligt ISO 9001 samt ISO 14001.
Om Nordrest
Nordrest är Sveriges kaxiga uppstickare inom restaurangbranschen, ett renodlat restaurangföretag som arbetar med restauranger, cateringuppdrag, på skolor och inom omsorgen. Vi växer så det knakar och resan har bara börjat.
Känner du dig redan som en i gänget? Vi ser med fjärilar i magen fram mot din ansökan!
Anställningsform: Provanställning 6 månader
Tillträde: enligt överenskommelse
Lön: enligt överenskommelse
Vi tror på forskningsbaserade och objektiva utvärderingsmetoder som stöd i arbetet att hitta rätt person till rätt roll. Av den anledningen använder vi Alva Labs assessmentmetoder i våra rekryteringsprocesser för att hjälpa oss att identifiera kandidater med störst sannolikhet att trivas och passa rollen. Så ansöker du
