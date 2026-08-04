Enhetschef LSS
Högsby kommun, Vård och Omsorg / Sjukvårdschefsjobb / Högsby Visa alla sjukvårdschefsjobb i Högsby
2026-08-04
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Högsby kommun
Vill du arbeta i en mindre kommun med korta beslutsvägar och god samverkan mellan verksamheterna? Då är du välkommen att söka jobb hos oss i Högsby kommun. Vi vill göra Högsby kommun ännu bättre. Det gör vi tillsammans med våra invånare, ett starkt förenings- och näringsliv, och såklart med dig som anställd. Vi hoppas att du delar samma inställning som oss, och att du blir vår nya medarbetare!
Som chef inom LSS-verksamheten ingår du i en ledningsgrupp inom vård- och omsorg tillsammans med sex andra enhetschefskollegor. I den lilla kommunen ansvarar man för flera olika verksamheter så som personlig assistans, gruppbostad, dagligverksamhet och kontaktpersoner. Då vi kommer att se över organisationen i samband med nyrekryteringen så är det oklart idag vilka verksamheter tjänsten kommer att innehålla. Vi söker en engagerad ledare som kan ta vid och driva fortsatt utvecklings- och kvalitetsarbete framåt. Vi är en arbetsplats som tar ansvar för våra medborgare, prioriterar kvalité samt att hålla en god arbetsmiljö för våra medarbetare.
1 plats(er).
Som enhetschef för Lss-verksamheten har du ett övergripande ansvar för verksamheten tillsammans med din närmsta chefskollega. Ni har olika verksamheter och ansvarområden men arbetar nära varandra. Du har ett övergripande ansvar för att verksamheten lever upp till gällande lagstiftning, politiska beslut samt kommunens riktlinjer och styrdokument. Tjänsten som enhetschef innebär ibland ett högt tempo och det kräver att du har en förmåga att arbeta med många olika frågor. Samtidigt vill vi att du har förmågan att vara tillmötesgående gentemot medarbetare, kollegor, interna samt externa aktörer.
Vi söker dig som trivs med utvecklingsarbete och att ingen dag är den andra lik. Vi ser gärna att du har erfarenhet från verksamhetsområdet, av arbetsledning, innehar en ekonomisk medvetenhet samt förmågan att planera och utveckla verksamheter utifrån givna mål och ekonomiska ramar. Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt, vara kommunikativ, kan ta egna initiativ samt att du har en god administrativ förmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Egenskaper vi lägger extra stor vikt vid är engagemang, lyhördhet, god självkännedom, att vara mål- och resultatinriktad samt bidra till arbetsglädje.
Du har en akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig för uppdraget och du bör ha erfarenhet av ledarskap och chefskap. Det är meriterande om du har erfarenhet av chefsuppdrag inom Lss-området. B-körkort är ett krav.
Slutkandidat för tjänsten ska uppvisa giltigt svenskt medborgarskap/arbetstillstånd samt ett utdrag från belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
Rekrytering och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden så vänta inte med dig ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C338137". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högsby Kommun
(org.nr 212000-0688)
Kyrkogatan 8 (visa karta
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579 80 HÖGSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Högsby kommun, Vård och Omsorg Kontakt
Socialchef
Anna-Karin Jäntti anna-karin.jantti@hogsby.se +46103566001 Jobbnummer
10022078