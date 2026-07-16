Enhetschef LSS - tillsvidaretjänst
Sjöbo kommun, Vård och omsorgsförvaltningen, Ledning/Administration / Sjukvårdschefsjobb / Sjöbo Visa alla sjukvårdschefsjobb i Sjöbo
2026-07-16
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Är du vår nya chef inom LSS?
Nu söker vi dig som vill komma och arbeta med oss, som enhetschef för två LSS-verksamheter i Sjöbo.
Inom vår verksamhet finns gruppboenden, serviceboende och boende för barn och ungdomar, korttidsboende, Daglig verksamhet och Socialpsykiatri.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
I rollen som enhetschef för LSS -verksamhet ansvarar du för planering, styrning, ledning, uppföljning och utveckling av verksamheten inom LSS utifrån politiska beslut, styrande dokument och tilldelade resurser.
Du har ett helhetsansvar för kvalitet, ekonomi, personal, arbetsmiljö och utveckling.
Tillsammans med dina medarbetare ansvarar du för att ha kunden i fokus där delaktighet och inflytande är en grundläggande förutsättning i arbetet med visionen - Ett gott liv varje dag.
Genom att du tar tillvara på medarbetarnas kompetenser skapar du engagemang och delaktighet. Du arbetar nära dina medarbetare genom att vara en tydlig och synlig ledare.
I enhetschefsuppdraget arbetar du nära tillsammans med 5 enhetschefskollegor och tre omsorgspedagogersom leds av en verksamhetschef. Du och dina kollegor har ett nära samarbete där ni ser nyttan av att ta del av varandras kunskaper.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant högskoleutbildning inom området ex socialt arbete, rehabiliterande och/eller beteendevetenskaplig inriktning alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Kunskap om LSS lagstiftning och föreskrifter
• Kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
• Aktuell chefs/ledarerfarenhet
• Flerårig yrkeserfarenhet av arbete med målgruppen inom LSS
• God kunskap om pedagogiska arbetssätt och stödmetoder för området
• B-körkort
Vi söker dig som är en närvarande och rutinerad chef/ledare med vana att följa upp verksamheter och har förmåga att leda och motivera dina medarbetare och skapa trygghet, engagemang och delaktighet. Du har ett stort intresse för ledarskaps- och utvecklingsfrågor.
Du är lugn och stabil och behåller ett realistiskt perspektiv där du kan fokusera på rätt saker även i stressiga situationer.
Du har en helhetssyn och tänker långsiktigt samtidigt som du styrs av mål och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Du delegerar ansvar, ger handlingsutrymme och uppmuntrar individuell utveckling hos medarbetarna.
Vidare är du självgående och strukturerad med förmåga att självständigt driva dina processer.
Du har god samarbetsförmåga och samarbetar på ett konstruktivt sätt med både medarbetare, samverkanspartners och kollegor samt med kunder och anhöriga.
Du är bra på att skapa en öppen dialog, är kommunikativ med god förmåga att uttrycka dig i svenska i både tal och skrift.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp belastningsregistret "Kontrollera egna uppgifter". Du begär själv utdraget via polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Inför rekryteringsarbetet har Sjöbo kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/86". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöbo Kommun
(org.nr 212000-1090)
275 80 SJÖBO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sjöbo kommun, Vård och omsorgsförvaltningen, Ledning/Administration Kontakt
Myndighetschef
Anna Lundgren 0701-465321 Jobbnummer
10003993