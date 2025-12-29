Enhetschef kreditriskmodeller till FI
2025-12-29
Har du ledarerfarenhet inom finansiell sektor eller myndighet och är redo för ditt nästa steg i karriären? Sök det här jobbet som enhetschef på Finansinspektionen (FI)!
Om jobbet
Som chef för enheten Kreditriskmodeller leder du enhetens arbete. Du ingår också i chefsgruppen på avdelningen Finansiella risker inom verksamhetsområde Bank. Avdelningen består av fyra enheter: Kapital och redovisning, Kreditrisker, Kreditriskmodeller samt Marknads- och likviditetsrisker.
Enheten har ett övergripande ansvar för interna modeller för kreditrisker vilka ligger till grund för bankernas riskmätning och kapitalkravsberäkningar. Enheten ansvarar för tillståndsärenden och modellprövningar avseende kreditriskmodeller, och bidrar till den internationella regelgivningen på området. Enheten bedriver även tillsyn inom sitt ansvarsområde, exempelvis undersökningar, för att se till att regelverket följs.
Som enhetschef har du personalansvar och ansvar för verksamheten, vilket bland annat innefattar arbete med att vidareutveckla tillståndsmetoder och tillsynsstrategier, stötta den operativa tillsynen samt planera och prioritera arbetet inom enheten. Du ansvarar för att leda ditt team framåt genom beslutsamhet och tydlig riktning. I detta är några av dina viktigaste uppgifter att inspirera dina medarbetare, att vara ett tillgängligt bollplank och bidra till utvecklingen av metoder och processer.
I din roll som chef leder, stöttar och skapar du goda förutsättningar för dina medarbetares resultat och utveckling, bland annat genom tydliga mål och löpande uppföljning. I rollen ingår att även följa upp att verksamheten bedrivs effektivt inom ramen för de ekonomiska förutsättningarna. Du utvecklar verksamheten strategiskt och långsiktigt utifrån FI:s övergripande mål samt verkar för helheten och samarbete över verksamhetsgränser.
Vi förutsätter att du har ett stort intresse för ledarskapsfrågor och av att utvecklas i din roll som ledare. Vi erbjuder dig ledarskapsutbildning för att ge dig förutsättningar att lyckas i ditt ledarskap.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
• har relevant akademisk examen
• har erfarenhet av att leda andra som chef eller i annan arbetsledande befattning
• har relevant erfarenhet från myndighet, finansiell sektor eller motsvarande
• har erfarenhet av arbete med kreditriskmodeller, gärna på övergripande strategisk nivå
• har förmåga att se kopplingen mellan modellerna och det totala kapitalkravet och hur kapitalkravet påverkar bankernas styrning, samt en god förståelse för hur det i förlängningen påverkar den finansiella stabiliteten
• uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har tidigare erfarenhet av att bygga upp och utveckla grupper
• har erfarenhet av metod- och processutveckling
• har kunskaper i kapitaltäckningsregelverket.
Om dig
I det här jobbet behöver du
• planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
• kommunicera tydligt med olika målgrupper
• agera och ta beslut när det behövs
• se framåt och planera ditt arbete utifrån långsiktiga mål.
FI bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden.
På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Arbetspsykologiska tester ingår i rekryteringsprocessen.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/lediga-jobb/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Anställningsform:
Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning:
Magnus Eriksson, avdelningschef, 08-408 983 24
2026-02-02 Ersättning
