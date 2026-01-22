Enhetschef Kemicentrum
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som enhetschef för Kemicentrum har du ett övergripande ansvar för att byggnaden Kemicentrum fungerar väl för de två institutioner som bedriver verksamhet där. Uppdraget är att säkerställa ändamålsenliga, trygga och väl fungerande lokaler, samt hög kvalitet i den service och drift som är kopplad till byggnaden.
Rollen är tydligt verksamhetsnära och samordnande, med fokus på lokaler, arbetsmiljö, säkerhet, teknisk drift och daglig funktion. Du arbetar i nära samverkan med institutionernas ledningar, samordnare och andra stödfunktioner, samt med universitetets gemensamma service- och fastighetsorganisationer.
Enhetschef Kemicentrum har personal- och budgetansvar för den tekniskt-administrativa personal som är knuten till byggnaden. Rollen rapporterar formellt till den administrativa chefen på Kemiska institutionen.
Lokaler, drift och service
Du kommer att ha övergripande ansvar för Kemicentrums lokaler avseende funktion, underhåll, trygghet och ändamålsenlighet. Samordna och utveckla rutiner för lokalförsörjning, teknisk drift, service och daglig funktion i byggnaden. Ansvara för Kemicentrums lägenhetsbestånd, inklusive uthyrning och administration. Fungera som byggnadens kontaktpunkt gentemot fastighetsförvaltning och andra externa aktörer.
Arbetsmiljö och säkerhet
I rollen ingår också att samordna och följa upp frågor kopplade till arbetsmiljö och säkerhet på husnivå. Arbeta proaktivt med riskidentifiering, förebyggande arbete och förbättringsåtgärder i den fysiska miljön. Säkerställa att rutiner och arbetssätt är i linje med gällande regelverk och universitetets riktlinjer.
Ledning och samordning
Du kommer att ha personal- och budgetansvar för tekniskt-administrativ personal knuten till byggnaden (lokalservice, byggsamordning, arbetsmiljösamordning, IT-samordning, uthyrning m.m.). Leda, organisera och utveckla verksamheten så att stöd och service till institutionerna fungerar effektivt. Samordna behov och prioriteringar mellan de institutioner som verkar i huset.
Stöd, samverkan och representation
Arbetet innebär också att vara ett stöd till institutionsledningarna i hus- och lokalrelaterade frågor. Ingå i Kemiska institutionens ledningsgrupp samt relevanta samverkans- och ledningsforum. Vara föredragande i Kemicentrums husstyrelse. Representera Kemicentrum i kontakter med universitetets gemensamma servicefunktioner på fakultets- och central nivå (t.ex. fastighet, säkerhet, service).
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
