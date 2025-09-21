Enhetschef Juridik och administration
2025-09-21
Lund fortsätter vara en av Sveriges snabbast växande städer och nu finns det en möjlighet att få vara med i formandet av framtidens samhällsbyggande i Lund.
Vi söker en trygg och inspirerande ledare som vill ta plats som chef för enheten Juridik och administration inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Här får du leda en central stödfunktion, utveckla processer och bygga en gemensam kultur i en förvaltning som tar ansvar för hela samhällsbyggnadsprocessen - från idé till verklighet.
Om rollen
Som chef för enheten Juridik och administration är din uppgift att leda och utveckla enheten som är en central stöd- och servicefunktion för samhällsbyggnads-förvaltningen. Du ansvarar för att säkerställa rättssäkra och effektiva processer inom ärende- och beslutshantering, nämndadministration, registratur, arkiv samt juridiskt- och administrativt stöd till förvaltningen och politiska organ.
Rollen innebär personal-, budget- och verksamhetsansvar för enheten, samt att driva utveckling i nära samarbete med utvecklingschefen och övriga delar inom organisationen. En viktig uppgift blir också att aktivt bidra till att skapa en gemensam kultur på enheten och förvaltningen - där olika arbetssätt, erfarenheter och perspektiv formas till något nytt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
- Leda och utveckla enheten Juridik och administration med fokus på kvalitet, rättssäkerhet, effektivitet, gemensamma arbetssätt och service
- Ansvara för diverse förvaltningsadministration, nämndadministration, ärendeberedning, registratur och arkiv
- Säkerställa professionellt stöd till politiska nämnder, förvaltningsledning och övriga chefer
- Säkerställa juridiskt stöd åt samhällsbyggnadsförvaltningen
- Driva utveckling av processer, arbetssätt och digitala stöd inom juridik och administrationsenheten
- Personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för enheten (totalt ca 13 medarbetare)
- Tillsammans med utvecklingschefen bidra utifrån ett helhetsperspektiv, både vad det gäller utvecklingen av avdelningen men även hela samhällsbyggnadsförvaltningen
- Aktivt bidra till att skapa en gemensam kultur i förvaltningen - där olika arbetssätt, erfarenheter och perspektiv formas till något nytt
Du rapporterar till utvecklingschefen.
Vi söker dig
Vi söker dig som har:
- Flerårig erfarenhet från arbete i stabsfunktion
- Flerårig chefserfarenhet (där ansvar för personal, arbetsmiljö och ekonomi ingått)
- Erfarenhet av förändringsledning och grupputveckling
- Relevant universitets- eller högskoleutbildning eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt
- Utmärkt förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid ditt ledarskap. Vi söker en trygg, tydlig och lösningsorienterad ledare som kan inspirera och engagera medarbetare i förändring. Du är en närvarande och tillgänglig chef som skapar förutsättningar för utveckling och arbetsglädje. För att lyckas i rollen krävs ett strukturerat arbetssätt och ett starkt fokus på kvalitet - en avgörande faktor i vår verksamhet.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av offentlig sektor, gärna kommunal förvaltning.
- Erfarenhet av att leda kansli- eller stödfunktion inom kommunal organisation
- Lett digitalisering av processer
- Gått ledarskapsutbildning
- Kunskap om kommunal ärende- och beslutsprocess, samt relevanta lagstiftningar
Kunskap om samhällsbyggnadsfrågor och de processer som berör förvaltningens nämnder
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för en bred verksamhet som täcker hela samhällsbyggnadsprocessen. Med cirka 350 engagerade och kompetenta medarbetare arbetar vi med allt från stadsplanering, markförvaltning och exploatering till bygglov, miljötillsyn, naturvård, drift och entreprenadverksamhet. Vår styrka är att omfatta hela kedjan från idé till genomförande och förvaltning. Ambitionen är att utveckla kvaliteten på vår service till näringsliv och våra invånare med målet att skapa en attraktiv, levande och hållbar stadsmiljö för alla som bor och verkar här.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?
Vi erbjuder
Hos oss får du vara med och bygga upp något nytt från grunden - tillsammans med kompetenta kollegor och med ett gemensamt mål: att göra skillnad för dem som bor, verkar och vistas i Lund. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du får vara med och forma både organisation och arbetssätt.
Som medarbetare i Lunds kommun oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Det https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
ger vi dig som medarbetare.
Om rekryteringsprocessen
Vi kommer att arbeta med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. För din planering så vill vi redan nu meddela att vi komma att hålla första omgången intervjuer digitalt via Teams den 28/10 + 30/10 + 3/11 och slutintervjuer den 13/11 + 14/11 på plats.
Observera att du i samband med ansökan behöver besvara ett antal urvalsfrågor. Dina svar på dessa frågor blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
