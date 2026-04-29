Enhetschef IT-Support - Eskilstuna
2026-04-29
Vi söker nu en enhetschef till IT-avdelningen! Vill du vara med och forma framtiden i en växande IT-organisation där säkerhet och innovation går hand i hand? Drömmer du om att kombinera teknik, samhällsnytta och ledarskap? Då kan det här vara din nästa utmaning - vi söker dig!
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga för ett tryggt och fritt Sverige. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en dynamisk miljö där ditt arbete gör verklig skillnad för Sveriges trygghet och framtid.
Din vardag - bidra till vår utveckling med fokus på säkerhet
IT-avdelningen på Fortifikationsverket består av 58 medarbetare och fortsätter att växa. Vi arbetar i både öppna och säkerhetsskyddsklassade IT-miljöer där de senare har störst fokus och utvecklas mest just nu. IT-Support är en nyinrättad enhet under tillväxt och ingår i myndighetens IT-avdelning.
I rollen kommer du kommer ansvara för flera grupper som ansvarar för myndighetens IT-Support. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Leda, planera och utveckla arbetet inom IT-Support
Ha personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för enheten
Följa upp verksamheten genom mål, nyckeltal och kvalitetsarbete
Utveckla arbetssätt och processer inom enheten
Samverka med andra IT-funktioner och verksamheter i organisationen
Bidra till organisationens digitaliseringsarbete.Publiceringsdatum2026-04-29Kvalifikationer
Vi söker dig som har lägst gymnasieutbildning. Du behöver ha erfarenhet från IT-supportarbete och av att ha lett en IT-supportorganisation och att du har erfarenhet och kunskap om ITIL. Vi vill att du har arbetat i offentlig sektor samt erfarenhet av förändrings- och förbättringsarbete. Du ska ha erfarenhet att leda chefer och du ska ha haft personal- och budgetansvar.
Du har mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift samt goda kunskaper i engelska, god administrativ förmåga. Svenskt medborgarskap är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av informationssäkerhetsarbete.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet där en viktig del är att du är säkerhetsmedveten. Du anpassar dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar sitt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du hittar snabbt lösningar på uppkomna problem och du står stadigt och behåller lunget när det är högt tryck. Du är trygg att ta beslut i osäkra sammanhang och stå upp för dina åsikter.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1500 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Eskilstuna. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 20 maj 2026. Observera att interjuer kommer att ske den 27 maj och den 2 juni. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande IT-direktör Ellenor Röhr Axelsson, planeringsansvarig IT-produktion Mikael Dahlberg 010-44 44 118 eller rekryteringsspecialist Fredrik Dyrvik 010- 44 45 647. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
