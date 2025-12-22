Enhetschef IT Gemensamma applikationer
2025-12-22
Är du vår nästa Enhetschef IT för området Gemensamma applikationer? Vill du vara med på resan mot ett än mer elektrifierat Sverige? Då kan det här vara tjänsten för dig.Publiceringsdatum2025-12-22Om tjänsten
I rollen som Enhetschef ingår personalansvar, budgetansvar och resultatansvar samt ansvarar för strategisk utveckling inom området IT för Gemensamma applikationer. Det innebär system som stödjer verksamhetsprocesser och funktioner kopplat till Hållbarhet, Juridik, Registratur, Inköp, Kommunikation och Finans.
Svenska kraftnät är en organisation i stark tillväxt och du får möjlighet att vara med och forma verksamheten i en av två nya enheter i en organisation som utvecklas.
Tjänsten innebär många kontaktytor både med de olika divisionerna (främst Division Gemensamma Funktioner och Sektionerna Verksamhetsutveckling och styrning på avdelning Finans) och internt på IT då enheten nyttjar förmågor från flera enheter/avdelningar på för sin leverans. Enheten består av ca 8 anställda och 8 konsulter.
Mer om tjänstens innehåll och enhetens utmaningar:
• Möta en verksamhet med stora behov av digitalisering och effektivisering
• Utveckla interna och externa samarbetsformer inom de områden som enheterna ansvarar för
• Vidareutveckla de nya enheterna med förmågor och arbetssätt
• Hantera många samtidigt pågående behov/aktiviteter i en organisation i förändring och tillväxt
• Hantera och prioritera löpande behov
• Skapa effektivitet genom att balansera hastighet och robusthet
• Utveckla enhetens agila arbetssätt
Enheten är en av 6 enheter inom avdelningen Verksamhets- och IT-utvecklingsstöd på Division IT. Enheten ansvarar för och tillhandahåller en effektiv och värdeskapande utveckling och förvaltning av system som stödjer verksamhetsprocesser och funktioner kopplat till områdena Gemensamma funktioner samt verksamhetsutveckling och styrning.
Om dig
Skallkrav:
För att bli framgångsrik i den här rollen ser vi att du är en person som har lätt för att sätta dig in i andras situation, är lyhörd och hänsynstagande. Du är resultatorienterad och arbetar ambitiöst för att nå uppsatta mål och ett gott resultat. Vi letar efter dig som är stabil och hanterar stress på ett konstruktivt sätt samt bibehåller ett gott humör vid press och motgångar. För att trivas i rollen ser vi att du är en samarbetsorienterad ledare som kombinerar tydlighet med flexibilitet. Du anpassar ditt ledarskap efter situationen och teamets behov, och arbetar prestigelöst för att nå gemensamma framgångar.
Du ska också leva upp till den statliga värdegrunden. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare har du en högskoleutbildning inom IT eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer som likvärdig. Du har även:
• Flerårig aktuell och relevant chefserfarenhet (personalansvar, arbetsmiljöansvar, budgetansvar, verksamhets- och leveransansvar)
• Arbetat i andra ledande roller inom IT exempelvis som Scrum Master, Release Train Engineer, Förvaltningsledare, Projektledare
• Erfarenhet av att etablera, bygga upp och utveckla verksamhet med agil inriktning
• Erfarenhet av förvaltning och systemutveckling i roller inom krav, test och/eller utveckling
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet av förvaltningsstyrningsmodeller till exempel PM3 och projektstyrningsmodeller till exempel PPS
• Erfarenhet av styrgruppsarbete
• Erfarenhet av system för Finans, Kommunikation, Inköp, Hållbarhet, Juridik, Fastighet samt Verksamhetsutveckling och styrning
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Stockholm / Sundbyberg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Sista ansökningsdag är den 2026-01-29. Vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev
• Tjänsten är en tillsvidaretjänst
• I denna rekryteringsprocess tillämpas tester
Förmåner | Svenska kraftnät
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Tina Stödberg, 010-475 82 92. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Maria Sahlén, 010-489 20 27 (maria.sahlen2@svk.se
). Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna oss på Svenska kraftnät
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
