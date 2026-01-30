Enhetschef inom lyft till Norrköping!
Kiwa Sweden AB / Säkerhetsjobb / Norrköping Visa alla säkerhetsjobb i Norrköping
2026-01-30
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kiwa Sweden AB i Norrköping
, Örebro
, Västerås
, Solna
, Skövde
eller i hela Sverige
Är du en driven ledare med erfarenhet av att båda leda och utveckla? Vi letar efter dig som vill ha en central roll med ansvar för både operativa och strategiska frågor inom lyftanordningar. Om du har ett starkt resultatfokus, en passion för medarbetarutveckling och vill vara med och påverka genom att bygga och forma ditt team, då är det här möjligheten för dig!
Om rollen:
Som enhetschef på Kiwa är du en nyckelperson med huvudfokus på att leda och tack vare dina naturliga ledaregenskaper blir du kärnan i ditt team för att driva och utveckla medarbetarna. På Kiwa har vi ett samarbete som sträcker sig över de olika affärsområdena som alla jobbar mot att uppnå organisationens mål och visioner. Det här är en spännande roll där du har möjlighet att påverka och skapa resultat inom personal, budget, produktion och lönsamhet.
Rollen innefattar också ett kontinuerligt arbete med våra affärer och kundbearbetning där vi vill se att du skapar nya vägar och möjligheter på marknaden genom ditt affärsmannatänk. Det här gör du naturligtvis inte ensam, utan till din hjälp har du experter inom området och Kiwas säljteam. Tillsammans skapar vi en helhetslösning mot kund där vi levererar med hög kvalité.
Din placeringsort är Norrköping och ditt team består av 17 medarbetare. Dina medarbetare arbetar med besiktning och inspektion av lyftanordningar. Du rapporterar direkt till regionchef. I tjänsten förekommer resor och övernattning.
Har du vad som krävs?
Högskoleutbildning inom relevant område eller motsvarande erfarenhet.
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av ledarskap med personalansvar
Tidigare erfarenhet inom besiktningsbranschen eller annan likvärdig branscherfarenhet, till exempel inom hiss, lyft, kranar, industri eller entreprenadmaskiner osv
Erfarenhet av budgetarbete
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Utöver ovanstående förutsätter vi att du har erfarenhet av att arbeta med förbättringsarbete och driva förändringsprocesser inom en större organisation.
Vi ser att du har en god förståelse för verksamhetsutveckling och resursplanering för att skapa kvalité och effektivitet. Som person är du analytisk och strukturerad samt har förmågan att planera och genomföra verksamhetsstrategier både på kort- och lång sikt.
För att lyckas som enhetschef på Kiwa krävs det att du har en laget-före-jaget-inställning där fokus ligger på att skapa relationer såväl internt som externt.
Vad kan du förvänta dig av oss i gengäld?
Kiwa är idag ett av de mest framgångsrika företagen inom besiktning, provning, certifiering och teknisk konsultation vilket är tack vare våra medarbetare som genom sitt engagemang och sin kunskap bidrar med säkerhet och hållbarhet till våra kunder och även till samhället. Därför satsar Kiwa mycket på sina anställda och deras utveckling. Genom ditt dagliga arbete, intressanta projekt och utbildningar kommer du och din kompetens ständigt att utvecklas när du är en del av Kiwa! Hos oss är laget före jaget viktigt och tillsammans skapar vi en positiv arbetsmiljö där vi alla är en del av en större gemenskap, Kiwa-gemenskapen!
Trygg och stabil anställning- Kiwa har kollektivavtal
Generöst friskvårdsbidrag
Ersättning för bland annat läkarvård, vaccinationer och möjlighet till en grundlig hälsoanalys
En timbank så du kan vara ledig när du vill- inte bara när kalenderns röda dagar infaller
Möjligheten att åka med på Kiwas skidresa tillsammans med ca 100 härliga kollegor
Så här söker du
Ansök via vår hemsida och registrera ditt CV.
Urval och intervjuer sker löpande. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor gällande rollen kontakta rekryteringsansvarig Sofia Kjellström på sofia.kjellstrom@kiwa.com
.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi noga övervägt våra annonseringsvägar och vill därför undanbe oss kontakt med rekryterings- och annonsförsäljare.
Om Kiwa
We ARE Kiwa- Är du?
För oss på Kiwa är vår värdegrund, ARE, utgångspunkten i allt vi gör. Ambitious, Reliable och Engaged. Känner du dig bekväm i vår värdegrund, strävar efter att skapa förtroende och trovärdighet mot kund och hos dina medarbetare och är samhällets och individens säkerhet i samhället viktigt för dig?
Kiwa är idag ett av de mest framgångsrika företagen inom besiktning, provning, certifiering och teknisk konsultation. Vi är en global aktör med lokal förankring. Vi har starka kundrelationer och hög service med ett fokus på säkerhet, teknik och hållbarhet. Vi har ett brett utbud och erbjuder tjänster inom processäkerhet, fastighets- och lyftsäkerhet, lantbruk samt inom livsmedels- och byggbranschen. Som koncern är vi verksamma i över 40 länder och har ca 12 000 anställda runt om i världen. I Sverige har vi ett tjugotal kontor mellan Kiruna och Malmö där totalt 900 medarbetare arbetar tillsammans för ett säkrare samhälle.
Övrig information
Kiwas målsättning är att ha en arbetsplats som är drogfri. Därför genomför vi slumpmässiga alkohol- och drogtester under året.
Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kiwa Sweden AB
(org.nr 556190-5935), http://kiwa.se
Koppargatan 9 (visa karta
)
602 23 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sofia Kjellström sofia.kjellstrom@kiwa.com Jobbnummer
9713779