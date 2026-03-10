Enhetschef inom LSS
Vill du vara med och utveckla vår LSS-verksamhet in i framtiden? Vi söker nu en engagerad enhetschef. På våra boenden bor personer som behöver olika mycket stöd och omsorg och du möter en varierad målgrupp. Med din kompetens stöttar du personalen så att de som bor hos oss får möjlighet att kunna leva ett självständigt och meningsfullt liv.
Du ingår i en ledningsgrupp med totalt 15 chefer. Här blir du en del av en engagerad grupp som gärna arbetar tillsammans. Vi är uppdelade i mindre grupper av chefer som vi kallar kluster. I varje kluster samarbetar några chefer extra nära. Ni stöttar varandra i arbetet och hjälper till på varandras enheter när det behövs. Vi har också gemensamma planeringsdagar och kompetensutveckling.Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för två till tre gruppbostäder med cirka 25-30 medarbetare. Medarbetarna arbetar som stödpedagoger eller boendestödjare. Du har ansvar för personal, budget, kvalitet och arbetsmiljö på dina enheter. I det dagliga arbetet har du stöd av en gruppledare. Du samarbetar med andra enheter inom LSS och med andra verksamheter i kommunen.
Vi arbetar aktivt med att anpassa våra arbetssätt för att möta förändringar i målgruppen och omvärlden. Här kommer erfarenhet av förändringsledning gällande arbetssätt och välfärdsteknik väl till pass. Du driver utveckling både på kort och lång sikt. Du planerar och organiserar verksamheten utifrån kommunens värdegrund, vision och mål samt LSS-lagstiftningen. Vi är en lärande och föränderlig organisation där vi använder oss av varandras och medarbetarnas kompetenser. För dig är det självklart att bidra med dina kunskaper och nyfiket inhämta nya.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av att arbeta som chef. Det är extra positivt om du jobbat som chef inom vård och omsorg eller har gått en ledarutbildning. Vi vill också att du har kandidatexamen inom relevant område. Alternativt så saknar du enstaka poäng och planerar att slutföra utbildningen inom kort. Du behöver ha arbetslivserfarenhet av att möta LSS-målgruppen. Har du god kunskap om metoder och arbetssätt inom LSS-verksamhet är det en fördel. B-körkort är starkt meriterande.
Vi söker dig som är trygg i dig själv och ditt ledarskap. Du skapar goda relationer och upplevs som en närvarande ledare. Det händer mycket inom vård och omsorg hos oss och vi vill ha dig med på resan som är öppen för förändring och att tänka nytt. Du tar en aktiv del i ledningsgruppen och trivs med att arbeta i team. Samtidigt trivs du med att arbeta och fatta beslut självständigt.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar cirka 3 300 medarbetare i nästan 70 olika professioner. Tillsammans möjliggör vi att Eskilstunas äldre och personer med funktionsnedsättning kan leva tryggt och självständigt.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26483". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Malin Sjöbacka malin.sjobacka@eskilstuna.se
9789098