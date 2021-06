Enhetschef inom klinisk fysiologi - Aleris Heart Center AB - Sjukvårdschefsjobb i Stockholm

Aleris Heart Center AB / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm2021-06-30Om Aleris Heart CenterAleris Heart Center stödjer primärvården och avlastar sjukhusen genom att utreda, diagnosticera och behandla patienter med hjärt-kärlsjukdom och sömnapné på ett kostnadseffektivt och högkvalitativt sätt.På Aleris känner vi ett stort engagemang för det samhälle vi lever i och vill medverka till ett bättre, tryggare och friskare liv. De förändringar vår bransch genomgår innebär möjligheter för oss att tänka om och tänka nytt. Det gillar vi och det är något som vi tycker utmärker oss. Snabba beslut, flexibilitet och möjligheten att påverka och tänka i nya banor värderar vi högt.Vi söker nu en engagerad och erfaren enhetschef till vår enhet vid HötorgetOm Aleris Klinisk FysiologiAleris Klinisk Fysiologi är en del av affärsområdet Aleris Kardiologi, sömnapné och Klinisk fysiologi som tillsammans är ca 150 medarbetare.Aleris Klinisk Fysiologi finns i dag på tre enheter i Stockholm; Folkungagatan, Sabbatsbergs sjukhus och Hötorget. Enheten på Hötorget välkomnades in i Aleris under 2020 och ett arbete pågår för att få ihop hela Aleris Klinisk Fysiologi till en sammanhållen verksamhet på tre enheter, vilket är ett spännande och intressant arbete. Tillsammans är vi i särklass Stockholms största verksamhet inom klinisk fysiologi.Aleris klinisk fysiologi jobbar på uppdrag av landstinget och verkar inom Vårdval Klinisk Fysiologi. Vi är ackrediterade enligt ISO 17025Aleris klinisk fysiologi på Hötorget är en ny enhet inom Aleris, men har verkat inom klinisk fysiologi sedan slutet av 80-talet och har en hög kompetens och erfarenhet. Verksamheten består av ett 20-tal biomedicinska analytiker, en läkargrupp som roterar mellan de olika enheterna, receptionister samt en medicinteknisk ingenjör.Samarbetet mellan personalgrupperna är stort. Verksamheten är beläget i rymliga lokaler på ett sammanhållet våningsplan, på Apelbergsgatan, med utsikt mot Hötorget åt ena hållet och Olof Palmes gata åt andra hållet.Om jobbetSom enhetschef för enheten på Hötorget ansvarar du för medarbetarna, ca 20 biomedicinska analytiker. Du ansvarar för den dagliga driften, samordning och planeringen av tidboken samt utveckling av verksamheten.Du ansvarar för att säkerställa att underställda medarbetares kompetens upprätthålls genom adekvata vidareutbildningsinsatser samt vid behov rekrytera in rätt kompetens till enheten.Du har ett ekonomiskt uppföljningsansvar för din enhet, är med i processen för budgetarbete för verksamheten klinisk fysiologi och har attest- och inköpsrätt enligt attestinstruktion för Aleris. I ansvaret ingår också att se till att rätt personer är på rätt plats i löne- och schemahanteringssystemet.Du ansvarar för och säkerställer att kvalitets- och miljöledningssystemet uppfyller kraven i gällande lagar, föreskrifter och standarder för din enhet. Du ser till att verksamhetens kvalitets- och miljömål underhålls samt att resultatet granskasDu ansvarar för att hög patientsäkerhet tillgodoses och du har ett delegerat ansvar för verksamhetens säkerhet i stort.Du ingår i en chefsgrupp tillsammans med andra operativa chefer inom Klinisk fysiologi och ni har ett nära samarbete med varandra.Om digVi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård eller vård och omsorg. Du har chefs- och ledarerfarenhet från området eller från liknande uppdrag. I ditt ledarskap är din ambition att vara tydlig, lyhörd och trygg, ha ett coachande förhållningssätt och en vilja att se dina medarbetare växa och ta ansvar. Du har ett engagemang och en drivkraft för utveckling samt erfarenhet av ekonomi, personal- och arbetsmiljöfrågor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och mognad.2021-06-30Anställningsform: Tillsvidare heltid, 6 månaders provanställningTillträde: 1 november eller efter ökIndividuell lönesättningKollektivavtal finnsAnsökan och kontaktVi hoppas att du tycker att det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Ansök genom att fylla i formuläret nedan. Sista ansökningsdag är 31 augusti men i och med att vi löpande gör urval rekommenderar vi dig att ansöka redan nu. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Sara Karlsson, tel: 08-128 695 11Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-31Aleris Heart Center AB5838989