Enhetschef inom hemtjänstverksamhet
Mervida AB / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2026-04-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mervida AB i Stockholm
, Norrköping
eller i hela Sverige
Om oss Mervida AB är ett omsorgsbolag som är mitt uppe i en spännande tillväxtresa med verksamhet inom boendestöd, hemtjänst och ledsagning. Idag har vi ca 400 medarbetare fördelat på 11 olika enheter i Stockholm och i Norrköping.
Vår ambition är att utveckla ett modernt och kvalitetsdrivet omsorgsbolag med fokus på hållbarhet, professionalism och gott bemötande. Vi söker nu en erfaren enhetschef till våra två hemtjänstverksamheter i Västerort som vill vara med och bidra till vår fortsatta utveckling.
Om uppdraget Uppdraget innebär att leda, utveckla och ansvara för den dagliga driften av verksamheter. Du har ansvar för att verksamheterna håller hög kvalitet i enlighet med avtal, budget, policys och lagkrav.
Uppdraget innebär ett nära och tillitsbaserat ledarskap där du skapar förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö och engagerade medarbetare. Du arbetar aktivt med att utveckla både verksamhet och personal i linje med företagets värdegrund och strategiska inriktning. Rollen innefattar även ett tydligt ekonomiskt ansvar där du planerar, följer upp och styr verksamheten mot uppsatta budget- och resultatmål.
Vidare förväntas du vara en god förebild för organisationens värderingar och bidra till organisationens utveckling. Du rapporterar till bolagets Verkställande direktör och arbetar i en arbetsgrupp tillsammans med andra enhetschefer i Stockholmsområdet.
Vi söker dig som har en dokumenterad högskoleutbildning inom vård och omsorg eller motsvarande. Du har tidigare erfarenhet av ledarskap, är prestigelös och en självklar lagspelare. Du är van vid att styra och leda utifrån ekonomiska mål och har haft personalansvar tidigare.
Minst två års erfarenhet av chefs- och ledarskap
Erfarenhet av personalansvar och verksamhetsledning
God förmåga att arbeta målstyrt med ekonomi och uppföljning
Kunskap inom socialrätt
Kunskap inom arbetsrätt
Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
Goda kunskaper i Microsoft Office
God vana av digitala system för verksamhetsstyrning och kvalitetsarbete
B-körkort
Personliga egenskaper För att lyckas i rollen ser vi att du är en trygg och tydlig ledare. Du behöver vara lösningsorienterad, kommunikativ och relationsskapande med stark förmåga att motivera och engagera medarbetare. Du behöver vara flexibel och kunna prioritera och fatta välgrundade beslut i en föränderlig och dynamisk miljö.Om tjänsten
Placering: Stockholm, Västerort
Lön: Fast månadslön enlig överenskommelse.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7526912-1935976".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mervida AB
(org.nr 556695-9226), https://karriar.aariya.se
Persikogatan 80 (visa karta
)
165 63 HÄSSELBY Arbetsplats
Aariya Jobbnummer
9843487