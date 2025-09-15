Enhetschef inom funktionsstöd
Orust - den gröna och trygga ön där tanken är fri och drömmar får liv.
Vi satsar på utveckling och investerar i både välfärd och våra medarbetare.
Vi är stolta över att vår senaste medarbetarenkät visade att närmare 90% av våra medarbetare är stolta över att arbeta i Orust kommun.
Välkommen till oss! Om arbetsplatsen
Vi söker nu en enhetschef som med engagemang och glädje vill leda och utveckla tillsammans med oss!
För oss är det viktigt med utveckling, kreativitet och nytänkande. Vi vill skapa verksamheter som ständigt förändras och anpassas utifrån människors olika behov och hur samhället utvecklas. Vi vill bygga team som präglas av engagemang, glädje och handlingskraft där vi samarbetar för att goda resultat, allt i syfte med att ge våra medborgare bästa förutsättningar till ett självständigt och tryggt liv.
Dina arbetsuppgifter
Att jobba som enhetschef hos oss är spännande och utmanande. Det ger stort utrymme för eget ansvar samtidigt som det kräver god förmåga att samarbeta.
Du kommer ingå i ledningsgruppen för verksamhetsområde Socialt Stöd som är en del i sektor omsorg. Inom Socialt stöd ingår boende och daglig verksamhet LSS, korttidsboende för barn och unga samt socialpsykiatri. Vårt breda verksamhetsområde ger oss goda förutsättningar att samarbeta för medborgarens bästa. Du kommer ha ett nära samarbete med kollegor och verksamhetschef och ledningsgruppens gemensamma uppdrag är att tydliggöra mål, följa upp och synliggöra resultat och rusta organisationen för utvecklling och förändring.
Som enhetschef ansvarar du för att planera och leda din verksamhet mot fastställda mål. Du har verksamhets-, ekonomi och arbetsmiljöansvar. Utifrån detta leder, utvecklar och följer du upp verksamheten kopplat till rådande lagar, kommunens mål och riktlinjer. Du kommer tillsammans med övriga kollegor i chefsgruppen ansvara för verkställande av beviljade insatser till enskilda inom funktionsstöd och socialpsykiatri.
Eftersom vi är i en fas där verksamheter växer och förändras kan ditt ansvarsområde variera och uppdraget kan förändras. Därför är det viktigt att du är flexibel, gillar förändring och kan ställa om efter nya förutsättningar.
Om dig
Uppdraget innebär många personliga möten med såväl medarbetare, brukare och närstående och för att lyckas i uppdraget krävs såväl intern som extern samverkan. Därför behöver du ha lätt för att knyta kontakter med andra människor, skapa förtroende samt upprätthålla goda och tillitsfulla relationer.
Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
Du har förmåga att ställa om i arbetet och prioritera efter rådande förutsättningar och ser möjligheter. Vi ser gärna att du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Genom att se möjligheter och undanröja hinder skapar du förutsättningar där nya idéer och förslag kan utvecklas.
Sist men inte minst behöver du ha stort intresse för målgruppen.
Som enhetschef skall du ha relevant högskoleexamen inom socialt arbete, rehabilitering eller annan examen som arbetsgivaren bedömer relevant. Kurser med inriktning mot ledarskap är meriterande. Tidigare ledarerfarenhet inom vård, omsorg eller socialtjänst i politiskt styrd organisation
Erfarenhet av att leda verksamhet i förändring, kvalitetsutveckling och uppföljning.
Du har förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du är också van att arbeta med komplexa frågor där du analyserar och bryter ner problem och ser samband. Komplicerade problem löses utifrån en helhetssyn.
Stor vikt kommer att läggas vid erfarenhet och personlig lämplighet
Välkommen med din ansökan!
Övriga upplysningar:
Arbetstid/varaktighet: Heltid, tillsvidare
Lön: Individuell lönesättning
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Körkort: B krävs
För Orust kommun är det en självklarhet att mångfald och jämställdhet gynnar arbetsgruppen, arbetsplatsen och arbetsgivaren.
Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Inom vissa yrken i Orust kommun krävs utdrag ur belastningsregistret eller säkerhetsprövning. Det gäller alla som ska arbeta inom skolan, HR-, Ekonomienheten samt med direkt stöd till brukare inom sektor omsorg.
Vill du veta mer om Orust kommun som arbetsgivare och de förmåner vi erbjuder kan du läsa mer på vår webb:
Orust.se
