Enhetschef IFO
Laxå Kommun / Sjukvårdschefsjobb / Laxå Visa alla sjukvårdschefsjobb i Laxå
2026-03-01
, Askersund
, Hallsberg
, Degerfors
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Laxå Kommun i Laxå
, Örebro
eller i hela Sverige
Laxå kommun är en trevlig liten kommun belägen i södra Örebro län. Hos oss arbetar 450 personer fördelade på fyra verksamhetsområden - Kommunledning, Samhällsutveckling, Utbildning och Vård och Omsorg. Vi arbetar efter vår värdegrund där ledorden är respektfullhet, lyhördhet, framåtanda och positivitet. Är det något du kan skriva under på? I så fall - fortsätt läsa!
Inom verksamhetsområde vård och omsorg i Laxå kommun arbetar ca 220 anställda uppdelat på fem enheter: individ- och familjeomsorg, funktionsstöd, särskilt boende, ordinärt boende och korttidsvård och HSL.
Enheten individ-och familjeomsorg är sett till antal medarbetare den minsta enheten men med ett stort uppdrag. Vår övergripande målsättning att erbjuda insatser som kännetecknas av hög kvalitet och rättssäkerhet samt ett förebyggande socialt arbete som inkluderar tidiga insatser.
Omställningsarbetet utifrån nya socialtjänstlagen är ett pågående arbete och du som enhetschef behöver ha förmåga att leda genom denna förändring och inspirera till att jobba med tidiga insatser där resurser i den enskildes nätverk tas tillvara. Du behöver kunna navigera mellan den strama lagstiftningen och de mer mjuka delarna med tålamod, flexibilitet och god kommunikation.
Den IFO-chef vi söker kommer att ha ansvar för myndighetskontorets grupper: vuxen/ekonomi, barn/familj och bistånd/LSS. Förste socialsekreterare och arbetsledare för bistånd/LSS leder handläggarna i deras dagliga arbete. Du kommer också att vara ansvarig för öppenvårdsenheten för barn och unga, under vilken bland annat vår familjecentral, skolsocialt team och andra förebyggande insatser organisatoriskt ligger. Du har personalansvar för för fjorton medarbetare.
Du är direkt underställd socialchefen och ingår i vård och omsorgs ledningsgrupp ihop med sex andra enhetschefer. I ditt uppdrag jobbar du nära dina enhetschefskollegor, andra kommunala verksamheter och med externa samarbetspartners som regionen, polisen, arbetsförmedling eller civilsamhälle. Publiceringsdatum2026-03-01Dina arbetsuppgifter
Exempel på arbetsuppgifter:
- Ha verksamhets-, ekonomi och personalansvar för enheten
- Leda enheten mot uppsatta mål och resultat inom ramen för tilldelad budget
- Skapa en bra arbetsmiljö och bidra till att vara en attraktiv arbetsplats
- Leda enhetens medarbetare mot goda resultat genom engagemang och förmåga att ta tillvara allas potential
- Kontinuerligt omvärldsbevaka inom området
- Samverka med interna och externa parter
- Utveckla verksamheten genom ständig kvalitetsförbättring med medborgarna i fokusKvalifikationer
Du behöver ha din bakgrund inom individ- och familjeomsorg och vara väl insatt i gällande lagstiftning och verksamhetsområdet. Du behöver vara trygg både som person och i din yrkesroll och bli stimulerad av den bredd och variation av arbetsuppgifter som rollen kräver.
Som person förhåller du dig entusiastiskt och positivt även i tuffa situationer samt har ett öppet och accepterande sätt. Du delar med dig av information och samarbetar väl med andra. Du tar in ny kunskap och använder din erfarenhet för att lösa problem som uppstår och och drar lärdom av erfarenheter och feedback. Du är medveten om dina styrkor/svagheter och har därför förmåga att identifiera när hjälp från andra behövs. Du söker efter möjligheter att etablera förtroende och tar aktivt kontakt med andra för att bygga nya relationer eller stärka befintliga.
För att kunna axla rollen har du:
- Socionomexamen eller annan akademisk högskole-/universitetsexamen om minst 210 hp som arbetsgivaren finner lämplig (bifoga examensbevis i din ansökan)
- Erfarenhet av att ha arbetat med myndighetsutövning och/eller råd, stöd och behandling inom individ- och familjeomsorg
- B-körkort
Meriterande:
- Tidigare chefserfarenhet i en mindre kommun.
- Erfarenhet av att leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/12". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laxå kommun
(org.nr 212000-1918) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
SON, IFO Kontakt
Mary Dalevi Lind, tf socialchef 0584–473131 Jobbnummer
9769760