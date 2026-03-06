Enhetschef HS Hemtjänst
2026-03-06
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
, Bromölla
, Höör
, Karlshamn
, Ystad
Vikarierande Enhetschef - HS Hemtjänst Kristianstad
Vilka är vi?
HS Service och Support AB är en privat utförare av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). Sedan starten har vi arbetat med målet att skapa trygghet, kvalitet och kontinuitet för våra kunder. Vi finns idag verksamma i flera kommuner och erbjuder ett helhetskoncept inom omvårdnad, service, städ och ledsagning. Hos oss står människan alltid i centrum - både kunden och medarbetaren.
Om jobbet
Vill du arbeta i en verksamhet där engagemang, omtanke och arbetsglädje genomsyrar vardagen? Vi söker nu en vikarierande enhetschef som vill leda och utveckla vårt hemtjänst team i Kristianstad.
Hos oss får du möjlighet att leda en verksamhet som gör verklig skillnad i människors liv. Du bidrar till trygghet, kvalitet och utveckling - både för våra kunder och våra medarbetare. Vi arbetar nära varandra och värdesätter samarbete, delaktighet och ett närvarande ledarskap.
Som enhetschef ansvarar du för den dagliga driften tillsammans med ett engagerat team. Till din hjälp finns en erfaren koordinator samt kvalitetsansvarig undersköterska som stöttar verksamheten i det operativa arbetet. Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Leda, motivera och stötta ett engagerat hemtjänst team i det dagliga arbetet
Skapa god arbetsmiljö och bidra till arbetsglädje och samarbete
Planera bemanning och säkerställa en effektiv drift
Följa upp kvalitet, mål och verksamhetens resultat
Bidra till en trygg och personcentrerad omsorg enligt gällande lagstiftning
Ansvarar för att verksamhetens kunder får sina beviljade insatser utförda
Arbetet är varierande, utvecklande och fyllt av meningsfulla möten där du gör skillnad varje dag. Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom socialtjänstens verksamhetsområde eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Kunskap av ledarskap med budget- och personalansvar
Kunskap inom SoL och HSL
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
B-körkort
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Meriterande:
Ledarskapserfarenhet inom vård och omsorg
Erfarenhet av ledarskap med budget- och personalansvar
Erfarenhet från privat hemtjänst
Genomförd ledarskapsutbildning
Om anställningen
Arbetstid: Dagtid
Omfattning: 100 %
Tillträde enligt överenskommelse
Varaktighet: 12 månader med möjlighet till förlängning
Direkt underställd verksamhetschef
Vi tillämpar individuell lönesättning
Bakgrundskontroll via belastningsregistret
Intervjuer sker löpanade och vikariatet kan tillsättas innan ansökningstidens slut.
Vi ser fram emot din ansökan
I denna rekrytering har vi valt vilka kanaler vi vill synas i och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
E-post: marcus.ekelof@hs-sos.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Enhetschef Kristianstad". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hs Service och Support AB
(org.nr 556582-6277)
Elmetorpsvägen 2 (visa karta
)
291 39 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hs Service & Support AB Kontakt
HR-ansvarig
Albin Westerlund Nilsson albin.westerlund-nilsson@hs-sos.se 010-2029603 Jobbnummer
9780516