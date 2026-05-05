Enhetschef HR Psykiatri och Habilitering
2026-05-05
Vill du leda och utveckla HR-administrationen inom psykiatri och habilitering? Är du en trygg ledare med stark drivkraft att arbeta med utveckling och skapa hållbara arbetssätt? Då kan det här vara rollen för dig.
Om Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och verksamhetsstöd HR
SLSO är i ständig utveckling och står inför en viktig omställning mot nära vård, ökad personcentrering och långsiktigt hållbar kompetensförsörjning. Inom verksamhetsstöd HR pågår just nu ett arbete för en sammanhållen och enhetlig HR-funktion.
Under 2025 har fem HR-enheter etablerats inom SLSO, med totalt cirka 80 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att skapa effektiva, likvärdiga och kvalitetssäkrade HR-processer som stöttar chefer och verksamhet på bästa sätt.
Den här tjänsten tillhör enheten VSHR psykiatri och habilitering. Enheten består av cirka 35 medarbetare och har i uppdrag att stötta verksamhetsområdet psykiatri och habilitering med ca 7 000 medarbetare. Enheten består av HR-partners och HR-administratörer som tillsammans arbetar för att ge ett samlat HR-stöd till chefer inom verksamhetsområdet.
Om tjänsten
Vi söker dig som vill leda enhetens nio HR-administratörer och samtidigt vara ett nära stöd till HR-chefen för Psykiatri och Habilitering. Som enhetschef har du ett särskilt ansvar för att kartlägga, utveckla och kvalitetssäkra HR-processer inom området. Ett exempel på prioriterat område är anställningsprocessen.
Tjänsten som enhetschef för HR-administration är nyinrättad, vilket ger dig goda möjligheter att vara med från början och forma både uppdraget och arbetssätten tillsammans med HR-chefen och dina medarbetare.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
tillsammans med HR-chefen leda verksamheten och aktivt bidra till utveckling inom ansvarsområdet
leda och följa upp arbetet inom HR-administration
verka för en god arbetsmiljö, delaktighet och engagemang tillsammans med dina medarbetare
vara ledningsstöd till HR-chefen och vara ställföreträdande vid dennes frånvaro
HR verksamhetsstöd har kontor tillsammans med förvaltningens övriga centrala administration på Solnavägen 1E i Stockholm. Här sitter bland annat funktioner inom ledning, HR, ekonomi, kommunikation, administration, upphandling & lokaler, patientsäkerhet och IT.
Kvalifikationer
Vidare söker dig som har:
Akademisk utbildning inom HR eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet att arbeta strategiskt och operativt med HR-frågor
Erfarenhet inom HR-områdets samtliga delar, gärna med fokus på kompetensförsörjning, arbetsrätt och arbetsmiljö
Dokumenterad erfarenhet av att leda förändringsarbete
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande för tjänsten är:
Erfarenhet som chef med verksamhet, ekonomi- och personalansvar
Erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet och/eller erfarenhet av hälso- och sjukvård.
Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är en kommunikativ och coachande ledare som bygger ditt ledarskap på tillit. Du tar dig med ödmjukhet an komplexiteten i både kortsiktiga och långsiktiga utmaningar och arbetar aktivt för att skapa samhörighet och högt medarbetarengagemang.
Vidare tror vi att du har en god helhetssyn och förmåga att bidra med struktur. Du planerar och driver ditt arbete på ett genomtänkt sätt och är noga med att skapa tydlighet i uppdrag och roller.
Vi ser också att du har en god samarbetsförmåga och skapar förutsättningar för dialog i partsgemensamma forum. Du är tydlig i din kommunikation, säkerställer att budskap når fram och att förväntningar är klara för alla berörda.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Publiceringsdatum2026-05-05Övrig information
Frågorna som besvaras vid ansökan ersätter personligt brev i den här rekryteringen.
Vi vill ha ditt CV på svenska och att du anger år och månad för varje anställning samt beskriver kort vilka arbetsuppgifter du haft. Provanställning kan komma att tillämpas.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
