Enhetschef Hemtjänsten
2025-12-24
, Färgelanda
, Dals-Ed
, Vänersborg
, Bengtsfors
, Bengtsfors
Vad kul att du är intresserad av oss!
Melleruds kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats genom att värna om en god arbetsmiljö med hög delaktighet. Vår organisation bygger på öppenhet, ärlighet och integritet. För oss är trygg välfärd för alla generationer och omtanke för varandra två viktiga grundpelare.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna, våra verksamheter karaktäriseras av korta beslutsvägar där du som medarbetare verkligen kan göra skillnad med ditt engagemang.
Mellerud och Bengtsfors vågar tänka nytt och slår in på nya banor för att lösa framtidens kompetensförsörjning och säkra socialtjänstens utvecklingsarbete. Mellerud och Bengtsfors har en gemensam styrning och ledning av det sociala området. Sociala området för Mellerud och Bengtsfors leds av socialchef och delas in i fem verksamhetsområden; individ- och familjeomsorg, vård och omsorg boende, vård och omsorg, stöd och service samt stab och administration. Du kommer ingå i ledningsgrupp vård och omsorg som även består av kommunal primärvård och förebyggande enheten.
Vi arbetar enligt devisen "Vi är i framkant och har en unik samverkan där individen alltid är i centrum"
Om verksamheten
Hemtjänsten i Mellerud består av engagerade och erfarna medarbetare med bred kompetens inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Arbetet bedrivs teambaserat i nära samverkan med arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor för att säkerställa god, trygg och individanpassad vård och omsorg för personer i ordinärt boende.
Som enhetschef arbetar du i delat ledarskap tillsammans med Amanda och Laila. De värdesätter ett nära samarbete, öppen dialog och gemensamt ansvar. Du leder ca 40 medarbetare och ingår i en verksamhet med totalt omkring 130 medarbetare.
I uppdraget ingår verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik. I det dagliga arbetet finns stöd i form av planerare, gruppledare och schemastöd på plats. Några veckor per år ingår uppdrag som chef i beredskap för verksamheterna inom vård och omsorg samt stöd och service.
Ditt uppdrag som enhtschef
Som enhetschef i Hemtjänsten ansvarar du för att utveckla och driva frågor inom vård och omsorgsområdet och att säkerställa personalens kompetens. Du har ansvar för verksamheten vad gäller kvalitet, ekonomi och medarbetare. Du följer och implementerar riktlinjer, rutiner och lokala instruktioner såväl som ansvarar för egenkontroll och uppföljning av enhetens ekonomiska resultat. Det innebär att du är chef för en verksamhet med krav på hög kvalitet och gott bemötande. Medarbetarna i verksamheten arbetar med aktivt medarbetarskap och har en hög grad av delaktighet. Det är därför viktigt att du har en god förmåga att skapa delaktighet för utveckling i verksamheten och en god arbetsmiljö. Vi vill arbeta för det aktiva medarbetarskapet så våra kompetenta medarbetares idéer och kunskaper tillvaratas. Vi tror att kraften till förbättring finns i våra arbetslag och arbetar för att stötta deras utveckling till effektiva, välmående team. Att fortsätta och ta ansvar för den resan är en stor del av det ansvar du som söker dig till oss behöver motiveras av och vi vill att du berättar om när vi får träffa dig.
Fokusområden 2026 är "Vi tänker nytt och klarar framtidens välfärd". Delområden är "Rätt insats på rätt sätt", att vi har en "bra arbetsmiljö med aktivt medarbetarskap" samt har "ett lärande mellan professionerna med fokus på den enskilde". Samverkan är en stor del i uppdraget genom att övriga professioner i kommunen verkar i många verksamheter inom det sociala området.
Vem är du?
Vi söker dig som:
är en trygg och tydlig ledare med förmåga att leda och utveckla både medarbetare och verksamhet
har god samarbetsförmåga och ett kommunikativt, lyhört och engagerande ledarskap
kommunicerar tydligt och fattar beslut med förmåga att förklara bakgrund och syfte
är nyfiken, lösningsorienterad och vågar pröva nya arbetssätt
har förmåga att leda i förändring genom att delegera, skapa delaktighet och motivation
har ett genuint intresse för vård och omsorg
Högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
Erfarenhet av liknande arbete
B-körkort
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
God digital vana
Kunskap om relevant lagstiftning och arbetsrätt
Meriterande om du har erfarenhet av bemanning och schemaläggning och kan leda medarbetarna i det arbetet.
Tjänsten avser heltid. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Melleruds kommun tillämpar rökfri arbetstid. Urval och intervjuarbete kan komma att ske löpande under ansökningsperioden och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. Vid behov kan provanställning komma att tillämpas. I Melleruds kommun tillämpas individuell lönesättning, ange därav löneanspråk i din ansökan.
För oss är det viktigt att ta vara på mångfalden och bemöta människor med respekt oavsett ålder, kön, religion eller etnisk bakgrund. Som arbetsgivare är vi alltid öppna för att tillvarata nya kompetenser.
