Enhetschef hemtjänst
Arvika Kommun / Sjukvårdschefsjobb / Arvika Visa alla sjukvårdschefsjobb i Arvika
2026-07-13
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Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss!
Här i västra Värmland, bland vidsträckta sjöar och grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är vår vision och ledstjärna. I Arvika kommunkoncern jobbar idag cirka 2 700 kompetenta medarbetare. Välkommen du också!
Vill du vara med och göra skillnad i äldreomsorgen i Arvika kommun?
Vi söker en engagerad och driven enhetschef som vill vara med och utveckla vår äldreomsorg med fokus på hemtjänsten.
Hemtjänsten Vik är en blandad hemtjänst som har både tätort och landsbygd. Detta innebär en stor variation med många spännande utmaningar. Därför är det viktigt att ha en god flexibilitet och vara lösningsorienterad i sitt ledarskap då det är händelserikt arbete med snabba puckar. Hos vår nya enhetschef söker vi någon som vill vara med i utvecklingen och värnar om behoven som finns och ett ledarskap som präglar det. Du är öppen för framtiden och nya utmaningar och värnar om interna samarbeten.
Som enhetschef hos oss är arbetet omväxlande, utmanande och meningsfullt. Du kommer att vara en viktig del av vår resa mot att skapa en äldreomsorg som är anpassad till individens behov och önskemål, med särskilt fokus på att möta de unika utmaningar som hemtjänsten medför. Vi söker någon som delar vår vision om att skapa en trygg, inspirerande och tillitsfull miljö för både omsorgstagare, anhörig och medarbetare med grundtanken, "Vad är viktigt för dig"? Publiceringsdatum2026-07-13Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som enhetschef ser vi att du har:
En relevant högskoleutbildning, exempelvis som socionom eller inom hälso- och sjukvård.
Några års erfarenhet inom vård och omsorg.
B-körkort.
Goda datakunskaper och genuint intresse för digitalisering.
Behärskar svenska i både tal och skrift.
Tidigare erfarenhet av offentlig verksamhet, ser vi som meriterande.
Vi ser det som starkt meriterande om du har ledarerfarenenhet och erfarenhet av verksamhetsutveckling.
För att lyckas i rollen som enhetschef ser vi att du som person är lugn, trygg och har förmågan att skapa stabilitet runtomkring dig. Med stor initiativförmåga och förmåga att ta eget ansvar skapar du rätt förutsättningar för din enhet och dina medarbetare. Du är empatisk och lösningsfokuserad, med en tydlig och respektfull kommunikation gentemot omsorgstagare, anhöriga och medarbetare. Vi lägger stor vikt vid samarbete och kommunikation mellan enhetscheferna, och förväntar oss att du kan arbeta nära och effektivt med dina kollegor för att skapa en sammanhållen och effektiv verksamhet.
Ansvarsområde
Som enhetschef kommer du att ansvara för det dagliga arbetet och säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med politiska beslut, verksamhetsplan och lagstiftning. Du kommer att:
Ansvara för rekrytering av boendets personalgrupp.
Säkerställa bemanning och schemaläggning.
Ansvara för enhetens ekonomi och bidra till en hållbar ekonomisk utveckling.
Arbeta aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet för att skapa en trygg och hälsosam arbetsmiljö.
Driva och utveckla enheten samt bidra till utvecklingen av äldreomsorgen i stort tillsammans med dina kollegor, med särskilt fokus på hemtjänst.
Ingår i hemtjänstens ledningsgrupp.
Vad erbjuder vi dig?
En möjlighet att göra skillnad i människors liv och bidra till en bättre äldreomsorg, med särskilt fokus på demensvård. En erfaren och engagerad arbetsgrupp som brinner för sitt arbete. En omväxlande och utmanande arbetsmiljö som kräver kreativitet och problemlösning. Så ansöker du
Urval kommer att ske löpande och har du frågor kan du kontakta Sara Juhlén.
Vi ser fram emot din ansökan!Övrig information
Arvika kommunkoncern samarbetar med Varbi i rekryteringsärenden och det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av säljbolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arvika Kommun
(org.nr 212000-1892), http://www.arvika.se
Korpralsvägen 1 (visa karta
)
671 34 ARVIKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vård och Omsorg, Arvika Kommun Kontakt
Sara Juhlén sara.juhlen@arvika.se 0570-82070 Jobbnummer
10001177