Enhetschef Funktionsstöd Förbyggande och Myndighet
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2026-07-02
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Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Vill du vara med på vår utvecklingsresa för att bli en lättillgänglig, synlig och kunskapsbaserad socialtjänst med ett förebyggande arbetssätt? Hos oss på socialförvaltningen får du vara med och bidra till att framtidssäkra socialtjänsten. Vi arbetar utifrån våra målgruppers behov inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderomsorg, för att invånarna i Haninge ska kunna leva ett självständigt liv. Vi har fokus på resultat och vad som skapar värde för dem vi är till för. Välkommen till oss!
Välkommen att utvecklas med oss
Vill du leda en verksamhet i förändring och vara med och utveckla framtidens funktionsstöd?
Som enhetschef får du en viktig roll i att skapa förutsättningar för en enhet där både medarbetare, samverkansparter och brukare känner förtroende. Du leder och utvecklar enheten utifrån lagstiftning, politiska mål och förvaltningens uppdrag, med målet att utveckla en verksamhet med fokus på kvalitet, rättssäkerhet, hållbarhet och god service för de personer verksamheten finns till för. Andra linjens funktionsstöd består av två team, som handlägger personlig assistans respektive daglig verksamhet och boende.
Ditt uppdrag
Som enhetschef för Andra linjens funktionsstöd ansvarar du för att leda, utveckla och följa upp enheten. Du arbetar strategiskt för att skapa en rättssäker, effektiv och hållbar verksamhet samt bidrar till att utveckla arbetssätt som möter framtidens behov.
Enheten leds av två enhetschefer i ett delat ledarskap. Uppdraget ställer därför höga krav på samarbetsförmåga, prestigelöshet och förmåga att tillsammans skapa en gemensam riktning för verksamheten. Ni delar ansvaret för verksamhetens utveckling och arbetar nära varandra i både strategiska och operativa frågor.
Du leder enheten genom gruppledare och medarbetare och verkar för att skapa en arbetsplats där medarbetare känner sig delaktiga, uppskattade och ges förutsättningar att utvecklas i sina uppdrag. Arbetsgruppen består av 15 handläggare och 3 administrativa resurser. Inom området finns även två placeringssamordnare och en ekonomihandläggare.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Ledarskap och arbetsmiljö - Leda, coacha och utveckla dina medarbetare och skapa en arbetsmiljö som präglas av tillit, delaktighet och arbetsglädje.
Verksamhetsutveckling och kvalitet - Leda och utveckla verksamheten utifrån lagstiftning, politiska mål och verksamhetens uppdrag och säkerställa en rättssäker myndighetsutövning.
Samverkan och relationer - Utveckla och stärka samverkan med kommunens utförarverksamheter och andra samarbetspartners genom tillitsfulla relationer med interna och externa aktörer.
Ekonomi och resultat - Ansvara för verksamhet, budget, personal och arbetsmiljö och säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi genom god planering, uppföljning och resursanvändning.
Det här söker vi hos dig
• Socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom LSS och SOL
• Erfarenhet av chefs- eller arbetsledande uppdrag med personalansvar
• Erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsledning
• God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av:
• chefsuppdrag inom liknande verksamhet
• systematiskt kvalitetsarbete
• samverkan mellan myndighetsutövning och utförarverksamhet
• arbete med kompetensförsörjning och medarbetarutveckling
• arbete mot välfärdsbrottslighet.
Vi söker dig som är en trygg och engagerad ledare som skapar förtroende genom tydlighet, närvaro och god samarbetsförmåga. Du har förmåga att skapa struktur och riktning samtidigt som du bygger delaktighet och engagemang hos dina medarbetare. Du är utvecklingsorienterad, har lätt för att se helheten, trivs i samverkan med andra och har förmåga att skapa goda relationer både internt och externt. För att klara uppdraget som chef hos oss på bästa sätt behöver du vara en person som är duktig på att kommunicera. Vi ser även att du är kreativ och flexibel i ditt ledarskap och har mod att utmana till förändring genom att uppmuntra nya idéer, kreativitet och driva ständiga förbättringar.
Det här kan vi erbjuda dig
Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad. Du får leda och utveckla en viktig verksamhet tillsammans med engagerade medarbetare, kunniga chefskollegor och starka stödfunktioner. Välkommen att bli en nyckelperson i utvecklingen av framtidens funktionsstöd i Haninge kommun.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi genomför bakgrundskontroller vid samtliga chefsrekryteringar. Dessa genomförs av upphandlad extern leverantör och sker i slutskedet av rekryteringsprocessen.
Anställning kan ske först efter att ett godtagbart registerutdrag från Polisens erhållits.
Under sommarperioden v.27 till v.32 kan det vara längre svarstid än vanligt. Vi tackar dig för ditt tålamod.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
Information om anställningsvillkor och förmåner finns samlad på vår hemsida. Där kan du läsa mer om vad det innebär att vara anställd i Haninge kommun.
Vill du veta mer om oss är du varmt välkommen att titta in på haninge.se/karriar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge Kommun
(org.nr 212000-0084), https://www.haninge.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb-i-kommunen/
Rudsjöterrassen 2 (visa karta
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136 81 HANINGE Arbetsplats
Socialförvaltningen, Funktionsstöd, förebyggande och myndighet Kontakt
Anna Sörman anna.sorman@haninge.se 086067012 Jobbnummer
9988223