Enhetschef Fritidsbanken Göteborg
Göteborgs kommun / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-01-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vill du ta nästa steg i ditt ledarskap och samtidigt bidra till ett mer inkluderande och aktivt Göteborg? Vill du leda en verksamhet som gör verklig skillnad - varje dag? Då kan detta vara rollen för dig.
Nu söker vi en engagerad enhetschef som vill vara med och forma framtiden för Fritidsbanken Göteborg och bidra till ett mer jämlikt, aktivt och hållbart samhälle.
Arbetsplatsen
Fritidsbanken är en unik och växande verksamhet där sport- och friluftsutrustning samlas in och lånas ut kostnadsfritt. Genom att sänka trösklarna till rörelse och fritidsaktiviteter skapar vi möjligheter för både barn och vuxna att prova nytt, hitta gemenskap och leva ett mer aktivt liv. Samtidigt bidrar vi till de nationella folkhälsomålen och till ett Göteborg där fler får chansen att delta.
Idag finns två etablerade Fritidsbanker i Göteborg, en i Frölunda och en Angered. Här arbetar våra engagerade och kompetenta medarbetare bestående av fritidsassistenter, ungdomsledare och koordinatorer. Nu står verksamheten inför nästa stora utvecklingssteg med målet att det ska finnas en Fritidsbank i varje stadsområde. Det innebär att du som enhetschef får en nyckelroll i att starta upp Fritidsbank på Hisingen under 2026 och därefter i centrum.
Från och med våren/sommaren 2026 samlas Fritidsbanken organisatoriskt under Idrotts- och Föreningsförvaltningen, vilket skapar nya möjligheter till samordning, utveckling och långsiktig strategisk styrning.Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
I rollen som enhetschef leder och utvecklar du Fritidsbanken Göteborg i sin helhet. Du säkerställer kvalitet och uppdragsuppfyllelse i befintliga verksamheter, samtidigt som du driver expansion och utvecklar framtida enheter inom Fritidsbanken Göteborg. Uppdraget kombinerar ett tydligt ledarskap med strategiskt arbete, verksamhetsutveckling och ett starkt samhällsengagemang.
Samarbete är en central del av rollen. Du kommer att arbeta nära aktörer som Västra Götalandsregionen, hälso- och sjukvårdsnämnder, Centrum för fysisk aktivitet, högskolor och andra samhällsaktörer. Därför är det viktigt att du har förståelse för och kan omsätta teorier och kunskap kring hälsa i praktisk verksamhet.
Du leder människor i förändring, bygger nätverk och skapar samverkan på många nivåer, från föreningsliv och lokala aktörer till nationella sammanhang och regeringskansliet. Du är sammankallande i styrgrupper och nätverk, samt samarbetar tätt med Fritidsbanken Sverige och andra Fritidsbanker runt om i landet, med särskilt fokus på storstadsregionerna.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning som är relevant för tjänsten, exempelvis folkhälsovetenskap eller hälsopromotion. Du ska även ha utbildning inom och/eller erfarenhet av organisation och ledarskap. Vi ser gärna att du har arbetat med utvecklingsarbete inom området och har erfarenhet av att driva folkhälsoarbete med flera aktörer involverade. Erfarenhet av projektledning är meriterande. Du har en grundläggande kunskap kring hur man kan främja folkhälsa och öka jämlikheten samt förståelse för det ideella föreningslivets förutsättningar och politiskt styrd verksamhet.
Till denna tjänst lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och kompetenser. För att lyckas och trivas i denna roll är du prestigelös och trygg i din ledarroll, vilket gör dig till en förebild och ett stabilt stöd för ditt team. Du har en förmåga att skapa delaktighet, engagemang och förankring i utvecklingsfrågor samtidigt som du är lyhörd för olika gruppers behov. Som en handlingskraftig ledare tar du dig an utmaningar, löser problem och fattar beslut som leder framåt. Du är professionell och kan navigera utifrån Göteborgs stads förhållningssätt. Du motiveras av tydliga mål, har en god förmåga att omvandla visioner till konkreta handlingar och kan därmed omprioritera och anpassa arbetet vid förändrade förutsättningar. Då du kommer att arbeta med såväl interna som externa parter krävs god samarbetsförmåga och helhetssyn för att kunna skapa mervärde i övergripande frågor. Du ska även kunna formulera dig väl i såväl publika presentationer som skriftliga rapporter.Anställningsvillkor
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Vid intervju behöver du uppvisa pass/nationellt id/personbevis utfärdat av Skatteverket och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Eftersom tjänsten innebär regelbunden kontakt med barn och ungdomar kommer rekryterande chef begära att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret om du skulle bli aktuell för en anställning. Utdraget får inte vara äldre än ett år när det uppvisas. Via följande länk kan du beställa utdrag ur belastningsregistret: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/digitalt-registerutdrag/
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi har inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda och undanber oss därför vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi ger göteborgarna förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid. Vi driver, bygger och utvecklar idrotts- och friskvårdsanläggningar samt stöttar Göteborgs föreningsliv genom bidrag och annat stöd. Just nu är vi inne i en spännande utveckling med flera nya anläggningar, nya arbetssätt och mer digitala lösningar. För mer information om förvaltningen och Göteborg Stad hittar du här: https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/idrotts--och-foreningsforvaltningen Ersättning
Månadsavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Idrotts- och föreningsförvaltningen Kontakt
Camilla Jakobsson, Verksamhetschef camilla.jakobsson@ioff.goteborg.se 031-3682248 Jobbnummer
9689791