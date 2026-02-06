Enhetschef för Bibliotek och Kulturcentrum
Ronneby kommun, Teknik, Fritid- och Kulturförvaltningen / Administratörsjobb / Ronneby Visa alla administratörsjobb i Ronneby
2026-02-06
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ronneby kommun, Teknik, Fritid- och Kulturförvaltningen i Ronneby
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://bit.ly/ArbetapåRonnebykommunPubliceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Som enhetschef kommer du ha ett brett ansvarsområde som sträcker sig från att driva och utveckla kommunens bibliotek till att leda och utveckla kulturområdet. Här finns en plats till dig som har ett tillitsbaserat ledarskap, en förmåga att entusiasmera och engagera medarbetare, som inte räds klurigheter och som uppskattar gott kamratskap och omtanke. Vi erbjuder dig ett utmanande och omväxlande arbete
Som enhetschef har du ledningsansvar för verksamheten vilket innebär att du driver, utvecklar och följer upp verksamhetens mål. Här ingår ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö utifrån budgetramar och delegation.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning, eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig för uppdraget. Vi ser också att du som söker har tidigare chefs- och ledarerfarenhet från kommunal- och politiskt styrd verksamhet.
Vi ser gärna att du som söker lätt skapar dig överblick, strävar efter helhetsperspektiv och verkar för ett långsiktigt hållbart kultur- och biblioteksarbete. Du har förmåga att planera och koordinera samt skapar en tydlig struktur i ditt arbete. Du har engagemang och en fallenhet för att samverka med såväl interna som externa parter, där kontinuerlig omvärldsbevakning är en naturlig del ditt i arbete. Som person tror du på dig själv och vågar anta nya utmaningar, samt kan fatta självständiga beslut enligt delegation. Du förväntas även kunna framställa beslutsunderlag samt föredra ärenden i nämnder och styrelser.
Du behärskar det engelska språket i både tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort "B" är ett krav.
Utdrag ur belastningsregistret lämnas innan anställninghttps://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
ÖVRIGT
Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen.
En ansökan till Ronneby kommun är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303537-2026-8". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby kommun
(org.nr 212000-0837) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ronneby kommun, Teknik, Fritid- och Kulturförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Nicklas Martinsson nicklas.martinsson@ronneby.se 0733170184 Jobbnummer
9726559