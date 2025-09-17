Enhetschef familjebehandlargruppen
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Sociala avdelningen på Södermalm arbetar systematiskt med att utveckla en sammanhållen socialtjänst med fokus på resultat för Stockholmarna.
Avdelningen ansvarar för socialtjänst, omsorg om personer med funktionsnedsättning, fritidsverksamhet, preventiva insatser för barn och unga samt anhörigstöd.
Familjebehandlargruppen tillhör Område Utförare, där du som ny kollega kommer till ett välkomnande sammanhang där vi tillsammans utgår från en helhetssyn med våra klienter i fokus. Utifrån arbetet inom den nya socialtjänstlagen kommer ledordet under de närmaste åren att vara förändring - som vi planerar och genomför tillsammans.
Vi erbjuder
Vi tillämpar sommar- och vinterarbetstid. Vi erbjuder möjlighet till semesterväxling. Vi har friskvårdsbidrag och som anställd så kan du ta del av förmånliga erbjudanden hos flera gymkedjor och simhallar.
Som en del av Stockholms stad bjuds du till viktiga nätverk och samverkan över staden.
Din roll
Omställning pågår! Vi är mitt i en förändringsresa kopplad till nya Socialtjänstlagen och du tycker om att verka och leda i förändring, där du ser möjligheter och öppningar. Du sätter högt värde på kärnverksamhet och det man gör och kan, men är samtidigt i rörelse för att bli ännu bättre, samt öka träffsäkerhet och likställighet i insatser. Du leder med mod och uthållighet.
Du är intresserad av metodutveckling och leder medarbetarna i detta. Ni ska kunna granska er själva, omvärldsbevaka, utgå från kunskap och arbeta med uppföljning och kvalitetsutveckling. Du leder mot att skapa ytterligare delaktighet och arbeta riktat med barns rätt.
Du leder i komplexa uppdrag och förstår och värnar om att det aldrig är enkelt, men väldigt spännande och roligt. Du motiverar dina medarbetare och är bra på att få dem med dig. Du är en inlyssnande person och samtidigt beslutsför.
Det är viktigt att du brinner för både ledarskap och för målgruppen, du har gedigen kunskap inom fältet som möjliggör relevant dialog med medarbetarna och andra kollegor.
En viktig nyckel är att arbeta tillsammans, du söker och initierar samarbete med relevanta aktörer både internt och externt. Viktiga samverkansparter är Område Barn och Ungdom och Projektområde Första linjen, som är en del av Södermalms uppdrag kopplat till den nya Socialtjänstlagen. Andra viktiga kollegor finns inom exempelvis Utbildningsförvaltningen, förskolan, regionen och polisen.
I din roll ingår att leda nära och operativt där du arbetsleder och stöttar medarbetarna i det dagliga arbetet. Samtidigt leder du på håll med ett strategiskt helhetsperspektiv. Du har verksamhets-, budget och arbetsmiljöansvar för omkring 10 familjebehandlare som arbetar med en rad insatser med målsättning att ge goda resultat för Stockholmarna.
Du får:
En engagerad, kompetent, erfaren och stabil grupp medarbetare som alltid arbetar med individens bästa i fokus.
Kollegor som är hjälpsamma och prestigelösa i ett varmt arbetsmiljöklimat. Du kommer att få skratta på jobbet - samtidigt som vi är verksamma i livsviktig verksamhet som vi tar på största allvar.
Din kompetens och erfarenhet
För att trivas hos oss och på bästa sätt komma till din rätt i vårt sammanhang behöver du:
Socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Flera års chefserfarenhet med budget-, arbetsmiljö- och personalansvar
Erfarenhet av arbete inom kommunal öppenvård
Erfarenhet av förändringsledning
Gedigen kunskap om socialtjänstlagen, riktlinjer gällande dokumentation och uppföljning samt kvalitetsledning
Vara tydlig, kommunikativ och strukturerad med en hög grad av personlig mognad och självkännedom
Meriterande kvalifikationer:
Du har arbetat i Stockholms stad och genomfört relevant ledarutveckling
Du har yrkeserfarenhet av både myndighetsutövning och öppenvårdsinsatser
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras.
Under rekryteringsprocessen används arbetsrelaterade tester
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i. Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/södermalm/
