Enhetschef controllerstöd
2026-03-25
Enköpings kommun är en arbetsplats som präglas av utveckling, samhällsnytta och ett långsiktigt fokus på kvalitet och effektivitet. Ekonomi- och kvalitetsavdelningen, där enheten Controllerstöd har en central roll i att utveckla kommunens planering, uppföljning och analys, är en del av Kommunledningsförvaltningen. KLF arbetar på kommunstyrelsens uppdrag och ansvarar för styrning, ledning, samordning, service och stöd till hela kommunen.
Vi söker nu en enhetschef för controllerstöd som vill leda en väl etablerad specialistfunktion och fortsätta utveckla kommunens strategiska analys- och uppföljningsarbete i en alltmer datadriven miljö. I den rollen ansvarar Du för att samordna och utveckla kommunens ekonomiska beslutsstöd så att förvaltningar, kommunledning och politisk nivå får korrekta, relevanta och strategiskt användbara beslutsunderlag.
Du blir en nyckelperson i ekonomiavdelningens ledningsgrupp och arbetar nära ekonomichefen i att stärka kommunens ekonomistyrning och beslutsunderlag.
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
I rollen som enhetschef för Controllerstöd har du ett tydligt funktionsansvar och leder en enhet med controllers både strategiskt och operativt. Du kommer att:
* Ansvara för enhetens långsiktiga utveckling genom att utveckla enhetens arbetsformer och processer för hög kvalitet och effektivitet.
* Skapa gemensamma och effektiva strukturer för planering, uppföljning och analys.
* Driva på utvecklingen mot mer digitala, automatiserade och datadrivna metoder.
* Ansvara för stödet till tjänstepersoner och politiker med kvalitetssäkrade analyser och relevanta beslutsunderlag.
* Vara ett strategiskt bollplank till ekonomichefen och aktivt delta i avdelningens ledningsgrupp.
Du leder erfarna specialister och bygger en arbetsmiljö där struktur, tydlighet och tillit ger varje controller bra förutsättningar att arbeta med hög kvalitet och stort eget ansvar.Kvalifikationer
Vi söker dig som redan har erfarenhet av att leda en controllergrupp eller annan ekonomifunktion och trivs i en roll där du får kombinera strategiskt ansvar med vardagligt ledarskap.
Du har:
* Akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande.
* Flerårig erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, controlling eller ekonomistyrning.
* Dokumenterad erfarenhet av att leda specialister eller en funktion inom ekonomi.
* Förmåga att skapa struktur i komplexa miljöer och driva utveckling av processer och arbetssätt.
* Erfarenhet av förändringsarbete eller digitaliserings-initiativ. Erfarenhet från offentlig sektor är meriterande men inte ett krav.
Du är trygg i din profession, van vid att leda genom tydlighet och tillit och kan balansera strategisk helhet med operativt stöd när det behövs. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet i denna rekrytering.
Vi erbjuder:
* En central och påverkans-rik roll i ekonomifunktionens utveckling
* Stort mandat att forma arbetssätt, struktur och långsiktig inriktning
* Nära samarbete med kommunens ekonomichef, verksamhet och ledning
* Möjlighet att driva digitalisering och modernisering
* Chansen att forma framtidens ekonomifunktion i en kommun i förändring
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan! I vissa rekryteringar arbetar vi med löpande urval och du kan därför komma att höra ifrån oss innan angiven sista ansökningsdag.
Eftersom denna tjänst är en ledande befattning inom kommun behöver du visa upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Du beställer aktuellt registerutdrag via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-till-en-ledande-befattning-inom-kommuner/
Om du redan har ett registerutdrag får det inte vara äldre än 6 månader.
I samband med intervjun behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan:https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311195".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings kommun
(org.nr 212000-0282) Arbetsplats
Enköpings kommun Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Ekonomichef
Henrik Johansson henrik.johansson@enkoping.se 0171-62 52 36
