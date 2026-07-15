Enhetschef barn och unga
Valdemarsviks kommun, Verksamhetsområde Stöd och Omsorg / Sjukvårdschefsjobb / Valdemarsvik Visa alla sjukvårdschefsjobb i Valdemarsvik
2026-07-15
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Vill du vara med och utveckla framtidens socialtjänst i en kommun som vågar tänka nytt? Hos oss får du möjlighet att leda en verksamhet där barn och ungas bästa alltid står i centrum. Vi är en relativt liten arbetsgrupp där vi arbetar prestigelöst och hjälps åt i både det lilla och stora. Vi är i en utvecklingsfas och ska under hösten sjösätta både arbetet med Villa Viken, en ny intensivutredningsenhet samt tillsammans med barn och utbildning arbete för närmare samverkan och hur vi som kommun tar oss an nya Socialtjänstlagen "på riktigt".
Socialtjänsten står inför en spännande utvecklingsresa med fokus på tidiga insatser, hög kvalitet och ett nära samarbete med invånare och andra verksamheter. Som enhetschef blir du en viktig del i detta arbete.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Du ansvarar för en enhet med cirka 15 engagerade medarbetare inom tre verksamhetsområden:
Barn och unga myndighetsutövning
Öppenvård
Villa Viken en ny utredningsenhet för intensiva utredningar som är under uppbyggnad
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi. Du leder och utvecklar enheten med fokus på kvalitet, rättssäkerhet och goda resultat för de barn, unga och familjer som verksamheten möter.
I uppdraget ingår att:
• Leda, stötta och utveckla cirka 15 medarbetare.
• Säkerställa en rättssäker och kvalitativ myndighetsutövning.
• Ansvara för öppenvårdens och råd- och stödverksamhetens fortsatta utveckling.
• Bygga upp och utveckla Villa Viken tillsammans med medarbetare och samverkansparter.
• Driva verksamhetsutveckling utifrån den nya socialtjänstlagen med fokus på tidiga, förebyggande och kunskapsbaserade insatser.
• Utveckla och stärka samverkan med skolan för att skapa tidiga och samordnade insatser för barn och unga. Du arbetar aktivt för att bygga hållbara samverkansformer mellan socialtjänst, elevhälsa, rektorer och övriga berörda aktörer, med barnets bästa som utgångspunkt.
• Ansvara för budget, arbetsmiljö, verksamhetsplanering och uppföljning.
• Samverka med andra kommunala verksamheter, hälso- och sjukvård, polis och övriga externa aktörer för att skapa en sammanhållen vård- och stödprocess för barn och familjer.
Vi söker en ledare som skapar förtroende, tydlighet och engagemang. Du har ett utvecklingsorienterat förhållningssätt, ser värdet av nära samverkan och arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för tidiga insatser och hållbara lösningar för barn och unga. Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet och hur du matchar med gruppen.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har socionomexamen.
• Har erfarenhet av arbete inom socialtjänstens barn- och ungdomsområde.
• Har god kunskap om socialtjänstlagstiftning och myndighetsutövning.
• Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
• Har B-körkort.
Meriterande om du har erfarenhet av arbetsledning eller chefskap, alternativt annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att lyckas i uppdraget är du en trygg och stabil ledare med ett gott omdöme. Du är tydlig i din kommunikation, har ett inkluderande förhållningssätt och skapar engagemang genom delaktighet och tillit.
Du är strukturerad, lösningsorienterad och har förmåga att prioritera även när tempot är högt. Du drivs av utvecklingsarbete och ser möjligheter att tillsammans med medarbetare skapa en modern socialtjänst där kvalitet, samverkan och barnets bästa är självklara utgångspunkter.
Hos oss får du möjlighet att påverka, utveckla och göra skillnad både för verksamheten och för de barn, unga och familjer vi finns till för.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-10-01 . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336323/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valdemarsviks Kommun
(org.nr 212000-0431)
615 80 VALDEMARSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Valdemarsviks kommun, Verksamhetsområde Stöd och Omsorg Kontakt
IFO-chef
Sandra Gullberg +4612319100 Jobbnummer
10003015