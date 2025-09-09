Enhetschef barn och familj
2025-09-09
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Socialförvaltningens uppdrag är att främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vi arbetar därför processorienterat så att våra brukare får sitt behov av stöd och hjälp tillgodosett med god kvalitet - våra processer hjälper oss att skapa värde för dem vi finns till för.
Arbetsuppgifter
Vi söker en vikarierande enhetschef till en av tre utredningsenheter inom barn och familj och kan erbjuda ett spännande och utvecklande arbete. Förutom att bedöma barn och ungdomars behov arbetar vi också med att följa upp insatser och placeringar.
Chefsrollen innebär att du har förmåga att stimulera, engagera och motivera dina medarbetare genom att vara ett gott föredöme, ge stöd samt uppmuntra till delaktighet och kreativitet. För att ge dig rätt förutsättningar för att lyckas i ditt uppdrag som chef hos oss får du en mentor och vi har väl utvecklade stödfunktioner samt chefs- och ledarutbildningar. Vår ledningsfilosofi möjliggör för dig att växa som ledare och få en personlig utveckling. Du ingår i en ledningsgrupp med andra enhetschefer inom området och dessa kollegor, som har mångårig erfarenhet, utgör även ett stöd för dig.
Vikariat januari till december 2026 med möjlighet till förlängning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från socionomprogrammet eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska ha god kunskap om handläggning av barn- och ungdomsärenden inom socialtjänsten enligt BBiC. Vi ser gärna att du har chefserfarenhet. Din förmåga att samarbeta med andra och att ta ansvar är hög. Att nå resultat och att ständigt utveckla saker till det bättre är viktigt för dig.
Vi förutsätter att du har ett stort intresse av att arbeta och leda verksamheten utifrån ett processorienterat syn- och arbetssätt och samt att du delar vår värdegrund; I ett Kalmar för alla möter vi dig med respekt och engagemang. Vi finns här för dig.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
