Enhetschef Balanseringsutveckling
Svenska Kraftnät / Elektronikjobb / Sundbyberg Visa alla elektronikjobb i Sundbyberg
2026-07-17
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Kraftnät i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Vill du ha en ledande roll i en verksamhet som är central för Sveriges energisystem? Som enhetschef för Balanseringsutveckling leder du en specialistenhet som utvecklar och förbättrar de processer som ligger till grund för balansering av elsystemet.Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Som enhetschef för Balanseringsutveckling leder du en etablerad och högpresterande enhet inom sektionen Balansering på Driftavdelningen. Enheten består av 13 medarbetare organiserade i tre team och ansvarar för att utveckla och förvalta kontrollrumsprocesserna för balansering. Enheten har en central roll i att säkerställa en effektiv, säker och hållbar hantering av effektbalansen i nära samarbete med den operativa kontrollrumsfunktionen. Uppdraget omfattar processledning, utveckling, uppföljning och analys av de delprocesser som styr den operativa hanteringen av stödtjänster och åtgärder inom balansering.
Enheten präglas av hög kompetens, välfungerande arbetssätt och en stabil och positiv arbetsmiljö. Ditt uppdrag blir att förvalta och vidareutveckla denna starka grund, samtidigt som du säkerställer att enheten möter ökade krav kopplade till utvecklingen av balansmarknader.
Som enhetschef ingår du i sektionens ledningsgrupp och har en viktig roll i att bidra till verksamhetens strategiska utveckling. Du får breda kontaktytor och goda möjligheter till kompetensutveckling inom ett område i stor förändring.Dina arbetsuppgifter
Leda, fördela, planera och följa upp arbetet inom enheten Balanseringsutveckling samt säkerställa måluppfyllnad och rapportering till sektionschef.
Ha personal- och budgetansvar samt coacha medarbetare i prioritering och genomförande, samt säkerställa genomförandet av enhetschefsuppgifter med hög kvalitet enligt årscykel.
Säkerställa rätt bemanning för förvaltning av kontrollrumsprocesserna, utveckling och projektdeltagande.
Upprätthålla och vidareutveckla effektiva arbetssätt samt bidra till utvecklingen av balanseringsområdet.
Säkerställa god samverkan med enhetens viktigaste interna och externa samarbeten samt representera enheten i relevanta arbets- och styrgrupper.
Om dig
Skallkrav:
Vi söker en stabil ledare som skapar struktur i en komplex verksamhet. Du fattar välgrundade beslut med fokus på verksamhetens helhet och långsiktiga utveckling. Du inspirerar och engagerar dina medarbetare genom ett närvarande och coachande ledarskap, där du främjar samarbete, ansvarstagande och goda prestationer. Genom att bygga förtroendefulla relationer bidrar du till ett positivt arbetsklimat. Du hanterar förändring på ett tryggt och flexibelt sätt, där du leder enheten framåt genom att balansera stabilitet med utveckling.
Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare har du en civilingenjörs- eller masterexamen med inriktning energisystem eller motsvarande relevant inriktning för tjänsten.
Du har även:
Chefserfarenhet med ansvar för personal och budget.
Erfarenhet av att leda utvecklingsarbete av en operativ kontrollrumsverksamhet.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete inom balanseringsområdet och särskilt med stödtjänster.
Kunskap om elmarknader som relaterar till balansering såsom dagen före- och intradagmarknaden.
Kunskap om avräkning inom balanseringsområdet.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid.
Resor kan förekomma, främst inom Norden.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Sista ansökningsdag är den 21 augusti 2026.
Istället för att bifoga ett personligt brev till din ansökan besvarar du ett antal frågor i ansökningsformuläret.
I denna rekryteringsprocess tillämpas tester på slutkandidater.
Individuell lönesättning tillämpas och sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
Vid frågor om tjänsten: Jesper Nyberg, rekryterande chef, 010 475 84 99.
Vid frågor om rekryteringsprocessen: Linda Mattsson, ansvarig rekryterare, 010 350 91 47.
Annika Ingeborn, facklig representant SACO, 010 475 87 72.
Erica Midfjäll, facklig representant ST, 010 475 87 31.
Under semestertider nås vi via e-post: Förnamn.Efternamn@svk.se
. Svarstiden kan under denna period vara längre än vanligt. Vi går igenom ansökningar och återkopplar om du går vidare i processen först efter sista ansökningsdag.https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet. Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät. https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 24 SUNDBYBERG Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
10004875