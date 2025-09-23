Enhetschef återvinningscentraler och deponi
Är du en ledare som vill ta både människor och verksamhet framåt? I rollen som enhetschef för återvinning och deponi får du kombinera ditt intresse för teknik och utveckling med ett coachande ledarskap där du bygger delaktighet och engagemang i teamet. Tillsammans med dina medarbetare driver du viktiga framtidsfrågor - från tillståndsprocesser och utredningar till nya anläggningar som stärker både verksamheten och hållbarheten i hela Skellefteå.
DIN ROLL
Som enhetschef för återvinningscentraler och deponi har du det övergripande ansvaret för personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet. Du leder och utvecklar enheten med 14 medarbetare och ser till att återvinningscentraler och deponi drivs effektivt och hållbart, med kunden i fokus.
Just nu pågår flera viktiga utvecklingsarbeten, som till exempel ny tillståndsansökan för Degermyrans avfallsanläggning med bland annat lakvattenutredningar, naturinventeringar och provtagningar. Framöver väntar också planering och byggnation av nya deponiceller samt ombyggnad och utveckling av återvinningscentral. Rollen är därför mer utvecklingsinriktad än förvaltande och kräver både framdrift och intresse för tekniska frågor.
Med ett tillitsbaserat och coachande ledarskap skapar du en verksamhet som bygger på delaktighet och ansvar, där dina medarbetare kan utvecklas och växa i sina roller. Du blir en del av verksamhetens ledningsgrupp och förväntas även bidra till utvecklingen av hela avfallsverksamheten.
I ditt arbete ingår att bygga samarbeten med andra enheter för att nå gemensamma mål och säkerställa att kommunen erbjuder en hållbar och väl fungerande avfallshantering.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har erfarenhet av chef- och ledarskap och gärna teknisk kunskap inom avfallshantering eller liknande områden.
Du har högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet som ger dig förmåga att analysera, fatta beslut och omsätta ny kunskap i praktiken. Det, tillsammans med förståelse för tekniska processer och driftarbete, gör att du kan sätta dig in i verksamhetens frågor och driva utvecklingen framåt.
Som person är du kommunikativ och förmågan att skapa delaktighet och engagemang är central. Du är nyfiken, lösningsorienterad och ser möjligheter i förändring. Ett coachande ledarskap är naturligt för dig, och du tror på individens förmåga att utvecklas.
Du är strukturerad och kan prioritera rätt även när mycket pågår samtidigt. Du har god vana av digitala verktyg och kommunicerar tydligt på svenska, både i tal och skrift. B-körkort krävs eftersom tjänsten innebär resor till återvinningscentralerna.
DIN NYA ARBETSPLATS
Inom avfallsverksamheten i Skellefteå kommun arbetar vi för att skapa en hållbar, säker och serviceinriktad miljö för både medarbetare och kunder. Hos oss får du möjlighet att bidra med nya idéer, utveckla verksamheten och göra skillnad i en tid av stor samhällsomvandling.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med tydliga mål, stort eget ansvar och möjlighet till kompetensutveckling. Dessutom får du förmåner som företagshälsovård, friskvårdsbidrag och goda semesteravtal. Skellefteå kommun är en trygg arbetsgivare med stora möjligheter till personlig och professionell utveckling.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV. Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)och
se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)för
olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
