Enhetschef Arbetsmarknadsenheten
Svenljunga Kommun / Administratörsjobb / Svenljunga Visa alla administratörsjobb i Svenljunga
2026-04-13
, Tranemo
, Borås
, Gislaved
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenljunga Kommun i Svenljunga
, Borås
, Ängelholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige
I Svenljunga har vi den lilla kommunens fördelar; Nära till varandra, till idéerna och till besluten. Vi som arbetar här gör det för att vi vill ge bästa möjliga service till våra invånare. Som arbetsgivare värnar vi om din livskvalitet, för oss är det viktigt att du som anställd trivs och mår bra. Därför satsar vi på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och uppmuntrar ditt engagemang. Vi värdesätter din unika kunskap och erfarenhet. Vi ser fram emot att du är delaktig i utvecklingsarbetet av våra verksamheter.
Det händer mycket spännande utveckling i vår kommun och vår organisation. Nu fokuserar vi särskilt mycket på barn och ungdomar. Vi har genomfört vår största satsning på skolor någonsin och byggt två moderna skolor i södra kommundelen. Vår uppskattade Familjecentral får snart sällskap av en Barn- och ungdomscentral.
Hos oss är vi stolta över vår kommun och vårt arbete. Svenljunga kommun - vi erbjuder det godaste livet!
Arbetsuppgifter
Som enhetschef kommer du att vara ansvarig för våra Arbetsledare samt våra fyra verksamheter och koordinator inom Integration. Du ska även vara tillgänglig för att ge råd och stöd till enheten samt ingå i interna och externa nätverk.
Tjänsten innebär personal-och budgetansvar.
Arbetslagen driver deltagaraktiviteter som erbjuder arbetsträning, praktik, social träning och olika typer av färdighetsutveckling i syfte att ge deltagaren erfarenhet och kunskap som krävs för att närma sig arbetsmarknaden/fortsatta studier. Verksamheten drivs i nära samverkan med närings- och föreningsliv.
Du kommer ingå i en ledningsgrupp där vi har nära samarbete och förankrar våra beslut tillsammans. Vi ser dig som en självklar teamspelare där prestigen lyser med sin frånvaro. Vi tror på ett öppet samarbete där vi delar kunskap, bollar idéer, utvecklar arbetssätt som skapar värde för hela enheten, men även vara villig att gå in operativt i verksamheterna när behov uppstår.
Kvalifikationer
Du behöver ha bred kunskap inom de verksamheter arbetslaget bedriver, Arbetsmarknadsenheten omfattar följande arbetslag: Snickeriet, Skogslaget, Garaget och KomJobb. För att lyckas med uppdraget behöver du ha en utvecklad samordningsförmåga.
Är du en lagspelare? Då kommer du trivas, för i vår kommun jobbar du tätt tillsammans med kollegor för att driva arbetet framåt. Just på grund av det nära samarbetet kommer även din personliga lämplighet vara av stor vikt för tjänsten.
För att passa som medarbetare hos oss vill vi att du har stor respekt för varje människas olikheter och individuella behov samt kunskap om funktionsvariationer, missbruksproblematik och psykisk ohälsa. Du är initiativrik och nyfiken samtidigt som du är lugn och har en god förmåga att lyssna och samarbeta. Du behöver ha en pedagogisk kompetens för att kunna möta alla människors olikheter.
Du ska ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Vi ser gärna att du har tidigare chefserfarenhet och dokumenterad erfarenhet från samverkan med andra myndigheter.
För att lyckas i rollen som enhetschef ska du ha relevant, eftergymnasial utbildning för tjänsten eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Vad säger medarbetare om jobbet:
Som anställd får man vara kreativ i sitt arbete och utmana sig själv både i sin egen utveckling, men även verksamhetsutvecklingen. Vi har en enormt härlig teamkänsla och ett nära samarbete med alla kollegor. Att ta en fika eller en god frukost tillsammans är något vi brukar göra emellanåt för att skapa en god sammanhållning. Vi har väldigt roligt ihop! berättar Joakim Fredman, medarbetare.
Närmare beskriver vår medarbetare vad som är det bästa med att jobba hos oss.
Att arbeta hos oss innebär att du får gehör för dina idéer och att du har möjligheten att jobba med frihet under eget ansvar, något vi som anställda uppskattar väldigt mycket.
Dessutom är både chefer och kollegor alltid tillgängliga för varandra när det behövs. Vi ser varje ny dag som en spännande möjlighet för utveckling, vilket är en väldigt härlig inställning!
Vi värdesätter stora hjärtan som ser till människors bästa och tro till förändring. Vill du göra skillnad för människor på riktigt? Vill du samtidigt ha väldigt roligt på jobbet? Kom till oss!
Är du intresserad av att jobba hos oss? Vad roligt! Varmt välkommen med din ansökan.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Dina personuppgifter kommer att användas inom Svenljunga kommun och av personer som arbetar med rekrytering. Det är den nämnd som står för rekryteringen som är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter. Vill du veta vem det är som är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter kan du kontakta oss via kommun@svenljunga.se
eller 0325-180 00.
Syftet med behandlingen av personuppgifter är för att de ska användas för rekryteringsändamål. Den rättsliga grunden är samtycke för att kunna administrera och dokumentera rekryteringsprocessen. De uppgifter som kommer att lagras och sparas med anledning av överklagande förfarandet är uppgifter du själv angett, ditt CV, ditt personliga brev samt eventuell övrig information som du anger till oss. Vi gallrar dina uppgifter efter 2 år.
Har du synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du anser att de står i strid med dataskyddsregelverken bör du informera oss snarast. Detta kan du göra genom att ta kontakt med oss via kommun@svenljunga.se
eller 0325-180 00 eller vårt dataskyddsombud. Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (imy@imy.se
).
Enligt lag så är det krav att begära ut belastningsregister vid anställning inom skola/förskola och funktionshinder. Inför anställning är vi skyldiga att begära in ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret.
Om du vill läsa mer om dina rättigheter eller hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa det på vår webbplats. https://svenljunga.se/ovrigt/om-personuppgifter
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C316690".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenljunga kommun
(org.nr 212000-1512)
Boråsvägen 13
)
512 80 SVENLJUNGA
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Mattias Werner Mattias.werner@svenljunga.se 0325-18101
9851309