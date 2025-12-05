Enhetschef Alm Psykiatri
Alm Psykiatri AB / Psykologjobb / Kristianstad Visa alla psykologjobb i Kristianstad
2025-12-05
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alm Psykiatri AB i Kristianstad
, Malmö
, Halmstad
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Alm Psykiatri fortsätter att utvecklas och vi söker ytterligare en kollega i rollen som enhetschef. Rollen innebär arbets- och processledning i verksamhetens vårdprocesser, patientsäkerhetsarbete och arbetsmiljöarbete.
Vi söker dig med god förståelse för psykiatriskt vårdarbete och som trivs i en roll med flera kontaktytor. Som enhetschef är man en resurs och ledningsfunktion för kollegor inom flera professioner och bidrar till en trygg och hållbar vård- och arbetsmiljö för kollegor och patienter.
Om Alm Psykiatri
Alm Psykiatri grundades 2022 och är idag en väletablerad specialistpsykiatrisk mottagning med mottagningar i Halmstad och Malmö. Verksamheten arbetar med bedömning, utredning och behandling av patienter med ADHD, bipolär sjukdom och depression. Vår verksamhet bygger på tydliga processer, tvärprofessionellt samarbete och en kultur präglad av kvalitet, struktur och respektfullt bemötande. Verksamheten har sedan starten utvecklat kliniska processer och interna arbetsmetoder som skapat en stabil och kvalitetsfokuserad vårdmottagning, där klinisk kompetens och systematiskt kvalitetsarbete går hand i hand.
Om rollen
Som enhetschef har du ett centralt och förtroendefullt uppdrag där du fungerar som länken mellan ledning och medarbetare. Rollen innebär en kombination av arbetsledning, kvalitetssäkring, uppföljning och praktisk samordning av den dagliga driften. Du arbetar nära medarbetarna som består av psykologer, läkare, sjuksköterskor, kontaktpersoner och administratörer. Din främsta arbetsuppgift är att följa upp verksamhetens processer så att arbetssätt och rutiner efterlevs med hög kvalitet.
Vi söker dig som är:
Du är en strukturerad och kommunikativ ledare som känner dig trygg i ett närvarande ledarskap. Med god beslutsförmåga och ett strukturerat arbetssätt skapar du tydlighet i vardagen och hjälper verksamheten att nå sina mål. I samarbetet med både medarbetare och ledning är du lyhörd, ödmjuk och lösningsorienterad. Du vill också aktivt bidra till en arbetsmiljö där professionalism, respekt och gott bemötande är en självklarhet.Publiceringsdatum2025-12-05Om tjänsten
Roll: Enhetschef, 100 % anställningsgrad (förtroendearbetstid om högst 40 h/vecka.)
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Placering: Halmstad, med möjlighet att arbeta på distans
Lön: Vi tillämpar transparent lönesättning och ingångslönen för enhetschef är 55000 kr/ månad Så ansöker du
Rekrytering sker löpande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som trivs i vår organisationskultur och vill bidra till en hållbar, trygg och utvecklingsinriktad verksamhet. Ansökan tas enbart emot via angiven mejl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
Via mail till arbetsgivarens mailadress, bifoga även CV och personligt brev
E-post: anna.trulsson@almpsykiatri.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan btr. VC". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alm Psykiatri AB
(org.nr 559184-4229), https://www.almpsykiatri.se/ Kontakt
Anna Trulsson anna.trulsson@almpsykiatri.se Jobbnummer
9629927