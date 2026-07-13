Enhetschef
Enköpings kommun, Hälsa och sjukvård / Sjukvårdschefsjobb / Enköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Enköping
2026-07-13
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Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping.
Inom verksamhetsområdet Hälsa och sjukvård på Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar vi för kommunens hälso- och sjukvård i hemmet. Vi söker nu en enhetschef till en av våra sjuksköterskeenheter. Här får du leda engagerade medarbetare, bidra till utvecklingen av framtidens nära vård och vara en del av ett ledningsteam som präglas av samarbete, tillit och stöd.
Idag är vi fyra enhetschefer som leds av vår resultatenhetschef. Då en av våra kollegor har gått vidare till annan chefsroll inom vår kommun söker vi nu en chefskollega till en av sjuksköterskeenheterna. Inom ledningsgruppen är vi ett nära team som alltid stöttar varandra. Vill du bli vår kollega och bidra till samarbete och utveckling?
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1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Som enhetschef inom hälsa och sjukvård kommer du att ha en central roll i att leda och utveckla en av våra sjuksköterskeenheter. Du kommer att arbeta nära dina medarbetare för att säkerställa en hög kvalitet på vården och skapa en trygg och meningsfull vardag för våra brukare. Du kommer att vara en del av en engagerad ledningsgrupp där samarbete och stöd är prioriterat.
Du kommer ingå i enhetens ledningsgrupp tillsammans med resultatenhetschef och enhetschefskollegor. Ditt ansvar som enhetschef omfattar medarbetare, verksamhet, arbetsmiljö, ekonomiskt ansvar samt kvalitetssäkring. Du kommer ha medarbetaransvar för en grupp med legitimerade sjuksköterskor.
Eftersom vår enhet utför hälso- och sjukvård i alla resultatenheter inom förvaltningen är samarbete och kommunikation nyckelord i vår enhet och vardag. Tillsammans jobbar vi för att nå våra uppsatta mål som en helhet.
I Enköpings kommun är chefs-och ledarskapet ett prioriterat område sedan flera år tillbaka. Vi tror att bra ledare är den enskilt viktigaste faktorn för att locka nya medarbetare och få befintliga att fortsätta utvecklas med oss. Som ledare inom kommunen får du tillgång till ett antal chefsutbildningar och kompetensutvecklande insatser. Du kommer också ingå i ett lärande chefsnätverk för att få nya insikter och dela med sig av kompetenser och erfarenheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• legitimation som sjuksköterska
• erfarenhet av chefs- eller ledaruppdrag inom hälso- och sjukvård
• B-körkort
Du är en trygg, tydlig och utvecklingsinriktad ledare som skapar engagemang, delaktighet och goda förutsättningar för dina medarbetare att lyckas. Förmåga att leda i förändring och anpassa arbetssätt utifrån verksamhetens behov och förutsättningar är viktigt i rollen.
För att lyckas som enhetschef krävs gott omdöme, struktur och förmåga att prioritera i en vardag där många frågor behöver hanteras samtidigt. Du samarbetar väl med andra, bygger förtroendefulla relationer och kommunicerar på ett tydligt och lyhört sätt.
Med ett helhetsperspektiv bidrar du till utveckling och samverkan, alltid med fokus på kvalitet, patientsäkerhet och verksamhetens bästa. Du arbetar utifrån verksamhetens uppdrag, mål och gällande lagstiftning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Har du frågor om tjänsten? Rekryterande chef finns tillgänglig för frågor t.o.m. den 17 juli.
Välkommen med din ansökan! För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Provanställning kan komma att tillämpas.
För att säkerställa trygghet för våra kunder inom Vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter krävs att du uppvisar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning. Beställ gärna utdraget via Polismyndighetens webbplats i samband med att du skickar in din ansökan. Utdraget får vara högst sex månader gammalt och ska visas i oöppnat kuvert.
Vilken typ av utdrag beror på tjänstens inriktning:
Om du sökt tjänst som innebär arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning ska du beställa detta utdrag: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Om du sökt tjänst som innebär arbete med barn med funktionsnedsättning inom LSS ska du beställa detta utdrag:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi använder verksamhetssystemet Life Care, vilket kräver inloggning med Freja eID+. Du behöver därför ha eller skaffa Freja eID+. Mer information ges vid eventuell intervju.
Ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan lämnas ut efter sekretessprövning. Information om hur Enköpings kommun hanterar personuppgifter samt hur du söker med skyddad identitet kan du läsa på vår hemsida: https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333865". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings Kommun
(org.nr 212000-0282)
745 80 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Enköpings kommun, Hälsa och sjukvård Kontakt
Resultatenhetschef
Linda Bejersten linda.bejersten@enkoping.se Jobbnummer
10000705