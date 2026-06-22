Enhetschef
Region Östergötland / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-06-22
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eller i hela Sverige
Vill du som erfaren ledare driva utvecklingen av digitala kommunikations- och samarbetslösningar som gör verklig skillnad i hälso- och sjukvården?
Vårt erbjudande
Centrum för medicinsk teknik och IT (CMIT) ansvarar för Region Östergötlands medicintekniska utrustning och IT-stöd. Vi säkerställer att system och utrustning fungerar dygnet runt och uppfyller höga krav på tillgänglighet och säkerhet. Vi arbetar nära regionens verksamheter och tar ansvar för hela livscykeln – från införande och utveckling till drift, support och förvaltning. CMIT bidrar till en effektiv och säker vård genom att samordna, standardisera och vidareutveckla lösningar i samverkan med såväl regionens verksamheter som externa leverantörer
Om enheten Samarbete och telefoni
Enheten för Samarbete och telefoni ansvarar för regionens tjänster inom digitalt samarbete och kommunikation. Vi ser till att medarbetarna har väl fungerande lösningar för telefoni, personsökning samt moderna system för digitala möten och samarbete i vardagen. Enheten är en del av verksamhetsområdet Användarnära IT inom CMIT och har en central roll i att skapa effektiva arbetssätt i hela organisationen.
Läs gärna om dina förmåner hos oss. Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef för Samarbete och telefoni har du ett helhetsansvar för enhetens medarbetare, arbetsmiljö och verksamhet. Du leder det dagliga arbetet, följer upp resultat och säkerställer att uppdraget genomförs med hög kvalitet och i rätt tempo. Du skapar struktur, tydliggör prioriteringar och driver kontinuerliga förbättringar tillsammans med medarbetarna.
Du rapporterar till verksamhetschefen för Användarnära IT och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp där du bidrar till gemensam planering, prioritering och utveckling med fokus på helhetssyn och samverkan.
I dina arbetsuppgifter och ansvarsområden ingår att bland annat:
Leda, planera och utveckla enhetens arbete och leveranser.
Säkerställa en stabil, säker och hög tillgänglighet i enhetens tjänsteleverans.
Driva utvecklingen av regionens digitala samarbets- och kommunikationslösningar.
Samverka nära med övriga enheter inom CMIT och regionens verksamheter för helhet och effektivitet.
Ansvara för enhetens budget, uppföljning och resursplanering.
Ansvara i rollen som tjänsteägare för områdets ingående tjänster, vissa tjänster är delegerade.
Bidra till utveckling av arbetssätt och gemensamma strukturer inom området.
Om dig
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet av arbete som chef eller ledare inom IT eller ett närliggande område.
Har god förståelse för moderna samarbetsplattformar och kommunikationslösningar.
Har erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsutveckling.
Är van att arbeta i en större organisation.
Har relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens.
Som ledare
Är du trygg, tydlig och skapar förståelse kring mål och prioriteringar.
Bygger du tillit och engagemang hos dina medarbetare och har en god pedagogisk insikt
Främjar du samarbete över organisatoriska gränser.
Driver du utveckling och ständiga förbättringar, vågar ta initiativ och når resultat.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt chefsuppdrag med direkt påverkan på vårdens vardag och samhällsnytta.
Möjlighet att leda arbetet med att utveckla moderna, användarnära IT-tjänster för regionens medarbetare.
En nyckelroll i en kompetent och engagerad organisation som värdesätter samarbete, innovation och din utveckling som ledare.
Ansökan och anställning
Anställningen är ett 4 årigt chefsförordnade att börja med som kan förlängas eller övergå till en anställning i grundprofessionen.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Region Östergötland (visa karta
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581 91 LINKÖPING Arbetsplats
VO Användarnära IT Kontakt
verksamhetschef
Joakim Öfverström joakim.ofverstrom@regionostergotland.se 010-1037818 Jobbnummer
9973556