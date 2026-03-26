Enhetschef
Bra Liv Mullsjö Vårdcentral
Är du redo för en ny utmaning och vill bidra till bästa möjliga hälsa för invånarna? Då kan det vara dig vi söker! Vi söker nu en enhetschef till Bra Liv Mullsjö vårdcentral som vill bli en del av vår verksamhet och bidra till vår fortsatta utveckling. Hos oss får du arbeta i en utvecklande miljö där patienten alltid står i centrum.
Rollen som enhetschef
Vi på Bra Liv Mullsjö vårdcentral söker nu en enhetschef till en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten innebär en tillsvidareanställning i din grundprofession kombinerat med ett tidsbegränsat chefsförordnande.
Du har en hälso- och sjukvårdsrelaterad utbildning samt god förmåga att strukturera, organisera och leda förändrings- och förbättringsarbete.
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av chefsuppdrag. Erfarenhet från primärvård är meriterande.
Som enhetschef har du ansvar för en arbetsgrupp på cirka 20 medarbetare med olika professioner. Du leder, planerar och utvecklar verksamheten tillsammans med medarbetare och kollegor i ledningen.
Tjänsten innebär att majoriteten av din arbetstid är i chefsuppdraget. Arbete i den egna professionen kan ingå utifrån verksamhetens behov. Som person arbetar du självständigt och har lätt för att samarbeta med olika professioner. Arbetet är omväxlande och stundtals i högt tempo, vilket kräver att du är flexibel och har förmåga att anpassa ditt arbetssätt utifrån situation och behov. Vi värdesätter ett gott samarbete med ledning och kollegor och söker dig som aktivt bidrar till delaktighet, dialog och ett gott arbetsklimat. Du blir en viktig del av ett sammansvetsat team där din kompetens tas tillvara.
Din blivande arbetsplats
Mullsjö vårdcentral är en av 30 vårdcentraler inom Vårdcentralerna Bra Liv, Region Jönköpings län. Vi har cirka 6 600 listade patienter och omkring 30 medarbetare från olika professioner som tillsammans bedriver vård med fokus på helhet, kvalitet och omtanke.
Vi står inför en spännande framtid med ny ledningsgrupp och planering för en helt ny vårdcentral i moderna lokaler. Den nya vårdcentralen kommer att samlokaliseras med andra verksamheter och skapa ännu bättre förutsättningar för teamarbete, innovation och högkvalitativ patientvård.
I väntan på flytten är vi stolta över att vara en arbetsplats där:
• Teamkänsla och öppen dialog präglar vardagen
• Kreativitet och idéer tas tillvara och leder till förbättringar
• Du ges möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt
Vi söker dig som ser uppdraget som en möjlighet att skapa bästa möjliga värde för patienten tillsammans med dina medarbetare.
Du har god administrativ förmåga och är van att arbeta i system såsom Cosmic, Heroma och andra relevanta IT-stöd. Du har också god förståelse för primärvårdens uppdrag och erfarenhet av samverkan i vårdnära verksamhet.
Du är en trygg ledare med personlig mognad som vågar fatta beslut och tar ansvar för dem. Du har förmåga att kommunicera mål och förändringar på ett sätt som skapar engagemang och delaktighet.
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
• Engagerad, initiativtagande och ansvarstagande
• Tydlig i ditt ledarskap
• Prestationsorienterad och arbetar mot uppsatta mål
• Flexibel, lösningsfokuserad och har helhetssyn
• En god samarbetspartner som ser värdet i olika professioner
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du:
• En individuell introduktion anpassad efter din erfarenhet
• Ett varierat arbete där du kombinerar ledarskap med kliniskt arbete
• En arbetsmiljö präglad av omtanke, delaktighet och trivsel
• Stöd från ett engagerat och kompetent team
• Region Jönköpings läns anställningsförmåner - inklusive trygg anställning, pension, öppen sjukvård och andra värdefulla förmåner
Detta värderar vi högt
Vi tror på personliga möten och ett professionellt bemötande som gör skillnad. Vår verksamhet bygger på engagemang, samarbete och ständiga förbättringar. Vi sätter tydliga mål, skapar utrymme för erfarenhetsutbyte och samverkan - och uppmuntrar kreativa lösningar i vardagen. Läs gärna mer om hur det är att arbeta på Vårdcentralerna Bra Liv (https://www.rjl.se/vardcentralernabraliv/jobba-hos-oss/)
Mullsjö - nära både natur och stad
Mullsjö är en plats där det är lätt att trivas. Här finns skog, sjöar, vandringsleder och vacker natur som lockar både invånare och turister. I Ryfors, strax utanför samhället, hittar du Sveriges äldsta golfbana. Kommunikationerna är goda - du tar dig enkelt till Mullsjö med tåg, buss eller bil.
Har du frågor om tjänsten?
Välkommen att kontakta:
Teres Ocholla, verksamhetschef - 010-242 47 59
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av tjänsten, men tackar nej till dig som säljer annonser eller rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är 2026-04-12. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)
Vill du anta utmaningen och vara med i utvecklingen av vår vårdcentral? Då är du varmt välkommen att söka tjänsten som sjuksköterska hos oss!
Vårdcentralerna Bra Liv" width="x" height="x">
Vi är en vårdcentral med cirka 6 500 listade patienter och 30 medarbetare. Hos oss möts du av en arbetsplats präglad av dialog, delaktighet och omtanke. Framöver flyttar vi dessutom in i en helt ny vårdcentral - byggd för moderna arbetssätt och samarbete.
Och du - Mullsjö är en fantastisk plats att leva på! Här finns skogar, sjöar, fina vandringsleder och till och med Sveriges äldsta golfbana. Samtidigt tar du dig snabbt hit från både Jönköping och Göteborg - och pendlingen är en fröjd när du slipper bilköer och stress.
