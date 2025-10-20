Enhetschef
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2025-10-20
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalförsvarets plikt- och prövningsverk i Umeå
, Stockholm
, Karlstad
, Göteborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Plikt- och prövningsverket etablerar sig i Umeå! Vill du vara med från början?
Nu söker vi enhetschef till enheten för inskrivning i Umeå.
Kontoret öppnar hösten 2026 och kommer att finnas centralt beläget i nyrenoverade lokaler intill Umeälven. I Umeå kommer vi när bemanningen är slutförd att vara ett 60-tal kollegor som arbetar tillsammans för att nå gemensamma mål. Idag finns motsvarande prövningsverksamhet på orterna Stockholm, Malmö, Göteborg och myndighetens ledning finns i Karlstad.
Enheten för inskrivning ansvarar för att fatta myndighetsbeslut om inskrivning till grundutbildning med värnplikt. Besluten omfattar både de som blivit kallade till mönstring och de som gjort en egen ansökan om att pröva till grundutbildning med värnplikt. Enheten ansvarar även för att vägleda de som ansökt om att påbörja polisutbildningen och de som genomför en prövning mot andra uppdrag.Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
I rollen som enhetschef är du avdelningens representant på prövningsenheten. Du har verksamhet-, budget- och personalansvar för arbetsgruppen på 5-6 medarbetare och du ansvarar för att introducera, utveckla och motivera gruppen att nå enhetens uppsatta mål. Du deltar på möten inom prövningsenheten och rapporterar till din närmaste chef i Karlstad. Din arbetsplats är vid prövningsenheten i Umeå som ingår i enheten för produktionsledning inskrivning/antagning i Karlstad.
Som enhetschef stödjer du chefen för produktionsledning inskrivning/antagning genom att kontinuerligt utveckla metoder, samordna och fördela arbetsuppgifter till medarbetare som ingår i din arbetsgrupp. Du driver de förbands- och skolövergripande frågorna som prövningsenheten har tilldelade. Som enhetschef ingår du också i ledningsgruppen inom produktionsledning inskrivning/antagning.
Som enhetschef ingår det att också utföra de uppgifter som inskrivningshandläggare utför. Förutom de mönstrande och prövande kommer du även arbeta med individer som genomför en prövning mot andra uppdrag.Kvalifikationer
Du är utbildad yrkesofficer, specialistofficer eller reservofficer med god, aktuell kunskap om Försvarsmaktens arbetsområden och om Försvarsmaktens regelverk. Du har erfarenhet av att leda andra underställda officerare och du har tidigare utbildat soldater och värnpliktiga. Du har erfarenhet av Försvarsmaktens personalförsörjning och om du har erfarenhet av personalförsörjning till totalförsvaret är det meriterande.
Du ska ha erfarenhet av verksamhets-, budget- och personalansvar i en tidigare roll som chef.
Dina personliga egenskaper
I ditt ledarskap har du förmågan att skapa delaktighet och engagemang där du motiverar, leder och får medarbetare att nå gemensamma mål. Vi ser därför att det är viktigt att du kan på ett tydligt sätt arbeta mot mål och kan fokusera på att uppnå resultat. Du kan också se och förstå helheten samt att du kan arbeta på ett strukturerat sätt. För den här uppgiften krävs också att du är lyhörd och har lätt för att kommunicera med människor med olika bakgrund, erfarenhet och perspektiv.
Om anställningen
Du kommer att erbjudas en anställning tillsvidare på heltid med start augusti 2026. Anställningen kommer att inledas med sex månaders provanställning.
Du har möjligheten att träna på arbetstid och erbjuds förmånligt friskvårdsbidrag. Vi erbjuder också föräldrapenningtillägg och upp till 35 semesterdagar beroende på ålder. Läs mer om vilka förmåner och villkor vi har https://www.pliktverket.se/jobba-hos-oss
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör därför en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv för att spegla det samhälle vi verkar i. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!
För att ansöka till oss behöver du inte skriva ett personligt brev. Vi har istället valt att fokusera på urvalsfrågor och ditt CV för en värderingsfri rekrytering. Om företaget
Vi på Plikt- och prövningsverket arbetar för att göra Sveriges säkrare. Vår huvuduppgift är att mönstra, skriva in till grundutbildningen och registerföra personal i krigsorganisationen. Vi gör också tester och bedömningar åt andra myndigheter, till exempel Polisen och Försvarshögskolan. Kort sagt: vi ser till att rätt personer hamnar på rätt plats i totalförsvaret.
Möt några av våra medarbetare - på vår webbplats hittar du filmer och intervjuer med några av oss! Ersättning
Individuell lönesättning efter överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ö2025/4650". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
(org.nr 202100-4771) Kontakt
Pär Skog 010-1902759 Jobbnummer
9563797