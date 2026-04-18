Enhetsansvarig till Tomtegränd servicebostad
Ab Solom / Vårdarjobb / Sollentuna
2026-04-18
Brinner du för LSS och söker en ny karriärmöjlighet? Vill du kombinera det dagligt omsorgsarbete och leda andra samtidigt som du bidrar till att skapa en meningsfull vardag för personer med funktionsnedsättning. Med Glädje, Engagemang och Respekt som ledstjärnor strävar vi efter att varje individ ska få leva ett liv präglat av självbestämmande och utveckling. Vill du bara med?Publiceringsdatum2026-04-18Om tjänsten
Som enhetsansvarig är du en central del av verksamheten och en förlängd arm till verksamhetschefen. Du kombinerar arbetsledning med att delta aktivt i det dagliga omsorgsarbetet, vilket gör att du både leder och arbetar nära medarbetare och brukare. Genom att vara en förebild bidrar du till en positiv och trygg arbetsmiljö samtidigt som du säkerställer att verksamheten håller hög kvalitet och följer gällande riktlinjer.
Som stödassistent hos oss arbetar du med att stärka individens självständighet, delaktighet och livskvalitet i en trygg och förutsägbar miljö. Genom ett professionellt och lågaffektivt förhållningssätt, strukturerad pedagogik och respekt för varje individs behov bidrar du till att skapa förutsättningar för utveckling i vardagen. Arbetet innebär att arbeta utifrån en tydlig struktur och bygga tillitsfulla relationer samt vara närvarande i både lugna och utmanande stunder. Förutom att ha arbetsuppgifter som stödassistent kommer någa avdina vanliga arbetsuppgifter att vara:
Stötta, vägleda och coacha de andra i verksamheten i det dagliga arbetet
Hantering av tidrapportering, schemaläggning, introduktion av ny personal och rekrytering av timvikarier.
Stöttar även medarbetare med specifika ansvarsområden och säkerställer att verksamheten är rätt bemannad.
Ansvar för fakturahantering, inköp och att hålla verksamhetens budget.
Säkerställa att dokumentation, såsom genomförandeplaner och riskbedömningar, följer gällande riktlinjer. Du deltar också i samverkansmöten och följer upp egenkontroller i verksamheten.
Bidra med fördjupad kunskap inom funktionshinderområdet och utveckla det pedagogiska förhållningssättet i verksamheten.
Kontakt med anhöriga och andra personer runt deltagaren
Tjänsten är en tillsvidareanställning, med ev. provanställning på ca 95% med tillträde enligt överenskommelse. Det är vår verksamhet som styr arbetstiderna och de kan vara dag, kväll, helg och jour.
Hos oss får du en arbetsplats med glädje, engagerade medarbetare, god gemenskap och närvarande ledare. Som anställd hos oss erbjuds du även förmåner som ett generöst friskvårdsbidrag och Edenred lunchkortet (subventionerad lunch). Självklart har vi också kollektivavtal.
Om dig
För att lyckas med jobbet ser vi att du har:
Minst gymnasieexamen från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet med social inriktning eller annan likvärdig utbildning
Goda kunskapar i svenska språket när det kommer till tal och skrift
Goda datakunskaper, och kan använda e-post, Word samt arbeta i journalsystem och andra verksamhetsstystem
Kunskap om vad LSS innebär och hur lagen omsätts i praktiken till självbestämmande och delaktighet
Lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen och känner dig bekväm i att handleda dina kollegor
God kunskap av tydliggörande pedaogik och/ eller lågaffektivt bemötande.
Det är meriterande om du har eftergymnasialutbildning med inriktning inom funktionsnedsättning eller liknande. Det är även positivt om du har kunskap om och har arbetat utifrån KASAM (Känsla av sammanhang).
Som person är du trygg i dig själv och tar ansvar för ditt arbete. Med ett prestigelöst och professionellt förhållningssätt skapar du goda relationer med både kollegor, anhöriga och andra personer i ditt arbete. Din flexibilitet och förmåga att anpassa dig till nya förutsättningar gör att du hanterar förändringar på ett lösningsfokuserat sätt. Du har en stark ansvarskänsla och är duktig på att se helheten i saker och ting, vilket hjälper dig bland annat i genomtänkta beslut kring bemanning och resurser.
Om rekryteringsprocessen
Inför en eventuell anställning ska du visa upp utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret samt giltig fotolegitimation. Du ansvarar själv för att beställa utdraget via Polisens webbplats. Det utdrag som ska uppvisas heter "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning".Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Har du skyddade personuppgifter kontaktar du HR-enheten för vägledning kring ansökan. HR nås via växeln på 08-128 240 00. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Solom
(org.nr 556647-6700), https://solom.se
Turebergs Torg 1 (visa karta
)
191 23 SOLLENTUNA Arbetsplats
Ab Solom Kontakt
Verksamhetschef
Anna Arrelöv anna.arrelov@solom.se +46812824000895
