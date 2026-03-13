Engineering Systems Specialist - Comos
Gillar du att fördjupa dig i tekniska system, dataflöden och strukturerad information - och vill bidra till kvaliteten i komplexa engineeringprojekt? Då kan detta vara rollen för dig. Vi söker nu en Engineering Tools Specialist med fokus på COMOS till vår kund. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
Professionals Nord söker nu en Engineering Tools Specialist till en global teknikkoncern och ledande aktör inom kraftproduktion och avancerad industriell teknologi. Bolaget befinner sig i en expansiv fas och arbetar aktivt med utveckling av mer hållbara förbränningsmetoder och alternativa bränslen. Här blir du en del av ett erfaret och stöttande team med bred kompetens, många kontaktytor och god sammanhållning.
Tjänsten är en del av vårt konsultuppdrag. Du kommer att vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos vår kund under de första 12 månaderna. Tanken är att du på sikt ska kunna gå över i en anställning direkt hos företaget, förutsatt att samarbetet fungerar väl.
Om rollen
I rollen arbetar du med Siemens COMOS - ett centralt verktyg för hantering av tekniska anläggningsdata genom hela projektets livscykel. Du ansvarar för att data i systemet är korrekt strukturerad och håller hög kvalitet, samtidigt som du stöttar projektorganisationen i hur verktyget används.
Du får en viktig roll i projekten, särskilt i de tidiga faserna när datamodeller och informationsstrukturer sätts. Rollen innebär både praktiskt arbete i systemet och nära samarbete med konstruktörer, projektledare och andra discipliner.
Dina arbetsuppgifter innefattar:
Strukturera och modellera data, objekt och dokument i COMOS
Säkerställa datakvalitet inför projekt- och kundleveranser
Vara super user och stötta projektteam i användningen av COMOS
Delta i projektens tidiga skeden för att sätta datamodeller och strukturer
Informera organisationen om uppdateringar och förändringar i systemet
Bidra till utveckling av arbetssätt och processer kopplade till systemet
Vi söker dig som:
Har en eftergymnasial utbildning, exempelvis inom maskinteknik, system/IT eller liknande
Har intresse för tekniska system, dataflöden och strukturerad dokumentation
Trivs i projektmiljö och har lätt för att samarbeta med olika funktioner
Har mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Erfarenhet av COMOS eller liknande engineeringverktyg är meriterande
Dina personliga egenskaper är också avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen. Vi ser att du är en noggrann och strukturerad person som trivs med att arbeta systematiskt och hålla ordning på komplex information. Samtidigt har du lätt för att samarbeta och kommunicera med olika delar av organisationen. Du är flexibel och trivs i en miljö där projekt utvecklas och förändras, och du bidrar gärna till ett öppet klimat och god laganda i teamet.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
PLACERING: Finspång
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: amanda.sanden@pn.se
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument.
