Engagerad säljare
2026-02-17
Om Sandströms
Sandströms grundades i Kisa år 1923 av Malcolm och Matilda Sandström. Mer än 100 år senare drivs företaget fortfarande av familjen Sandström och är idag Sveriges äldsta modekedja som fortfarande ägs av samma familj. I dag finns tio butiker på nio orter i Småland och Östergötland, alla med både dam- och herravdelningar.
Vi söker nu en engagerad säljare med känsla för relationer
Älskar du att sälja, skapa goda kundrelationer och bidra till en positiv atmosfär? Då kan du vara den vi letar efter. Vi söker dig som trivs i mötet med människor, ser vad som behöver göras och tar egna initiativ med ett leende.
Det här är en tillsvidaretjänst med provanställning på 18 timmar per vecka, med tillträde så snart som möjligt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Aktiv försäljning och kundservice i butik
Bygga och vårda långsiktiga kundrelationer
Bidra till en välkomnande och inspirerande butiksmiljö
Ta initiativ när du ser något som behöver göras
Vara delaktig i våra sociala medier
Övrigt butiksarbete, tex uppackning och inleverans av varor, mailhantering mm.
Om du är intresserad av att jobba hos oss vill vi gärna komma i kontakt med dig så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande.
Skicka personligt brev och CV till: maria_hesselgren@hotmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: maria_hesselgren@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Motala". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Michael Sandström AB
(org.nr 556401-8777), http://www.sandstroms.nu
Kungsgatan 10 (visa karta
)
591 30 MOTALA Arbetsplats
Sandströms Modehus Jobbnummer
9746217