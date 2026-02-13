Engagerad säljare
Michael Sandström AB / Butikssäljarjobb / Vimmerby Visa alla butikssäljarjobb i Vimmerby
2026-02-13
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Michael Sandström AB i Vimmerby
, Vetlanda
, Tranås
, Jönköping
, Norrköping
eller i hela Sverige
Om Sandströms
Sandströms grundades i Kisa år 1923 av Malcolm och Matilda Sandström. Mer än 100 år senare drivs företaget fortfarande av familjen Sandström och är idag Sveriges äldsta modekedja som fortfarande ägs av samma familj. I dag finns tio butiker på nio orter i Småland och Östergötland, alla med både dam- och herravdelningar.
Vi söker nu en engagerad säljare med känsla för relationer
Älskar du att sälja, skapa goda kundrelationer och bidra till en positiv atmosfär? Då kan du vara den vi letar efter. Vi söker dig som trivs i mötet med människor, ser vad som behöver göras och tar egna initiativ med ett leende.
Det här är ett vikariat på 20 timmar per vecka.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Aktiv försäljning och kundservice i butik
• Bygga och vårda långsiktiga kundrelationer
• Bidra till en välkomnande och inspirerande butiksmiljö
• Ta initiativ när du ser något som behöver göras
För rätt person finns även möjlighet att arbeta med vår webb
För dig som gillar digitalt arbete finns möjlighet att kombinera tjänsten med uppgifter i vår webbshop. Här ligger fokus på att:
• Lägga upp nya produkter på ett attraktivt och säljande sätt
• Säkerställa att bilder och texter presenterar varorna på bästa möjliga vis
• Hålla webbshopens sortiment uppdaterat 1-2 dagar per veckaPubliceringsdatum2026-02-13Så ansöker du
Om du är intresserad av att jobba hos oss vill vi gärna komma i kontakt med dig så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande.
Skicka personligt brev och CV till: camilla.vimmerby@sandstroms.nu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: camilla.vimmerby@sandstroms.nu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Michael Sandström AB
(org.nr 556401-8777)
Stora Torget 4 (visa karta
)
598 37 VIMMERBY Arbetsplats
Sandströms Modehus Jobbnummer
9741257