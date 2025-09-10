Engagerad och stolt SFI-Lärare kvällsundervisning
2025-09-10
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Vill du vara med och skapa yrkesstolthet, arbetsglädje och framtidstro?
Hos Astar utbildar vi vuxna - på ett vuxet sätt. Vi är stolta över vårt uppdrag och söker nu dig som delar våra värderingar och vill göra skillnad.
Vi söker en engagerad och stolt SFI-lärare till vår kvällsundervisning på timanställning/deltid.Publiceringsdatum2025-09-10Om företaget
Astar är en ledande aktör inom vuxenutbildning, både kommunalt och arbetsmarknadsinsatser. Vår vision är att bidra till en stark och livskraftig arbetsmarknad. Vi erbjuder inte bara utbildning och jobb - vi skapar stolta yrkesmän och kvinnor som får en möjlighet att uppleva glädjen i att ha ett arbete och att sprida arbetsglädje själva.
Våra värderingar
Yrkesstolthet - Vi är kunniga, erfarna och arbetar nära arbetsmarknaden. Vi använder resurser klokt och med respekt.
Envishet - Vi ger aldrig upp - varken på våra elever eller på oss själva. Vi tror på utveckling genom ansvar och höga förväntningar.
Arbetsglädje - Vi bygger goda relationer, är nyfikna, entusiastiska och välkomnande. Tillsammans skapar vi en arbetsplats att trivas på.
Om rollen
Som lärare kommer du att undervisa i Svenska för invandrare och genom språket hjälpa dem i deras integrering i Sverige. Detta ser vi som ett oerhört viktigt samhällsuppdrag och vi är stolta över att bedriva denna verksamhet i Västerås.
Du kommer också att utveckla och anpassa undervisningsmaterial för att möta elevernas behov och säkerställa att undervisningen följer gällande regler och föreskrifter skolverket. Men du gör inte detta ensam utan ingår i ett team, både i Västerås och med kollegor i Sverige. Tillsammans skapar vi en utbildning att vara stolta över.
Krav för tjänsten
Minst 2 års erfarenhet från SFI undervisning alt lärare i SVE/SVA
Utöver det söker vi dig som
Har goda kunskaper i svenska och förmågan att kommunicera, inspirera och motivera.
Vi erbjuder
En arbetsplats där du får växa och utvecklas.
Ett team som stöttar varandra och firar framgångar tillsammans.
Möjligheten att påverka människors liv på riktigt.
Vill du vara med och göra skillnad - Ansök idag och bli en del av Astar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Astar AB
(org.nr 556614-8093), http://astar.se
Kopparbergsvägen 25 (visa karta
)
722 13 VÄSTERÅS Jobbnummer
9503000